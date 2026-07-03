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    Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата Азии по настольному теннису

    В Бангкоке (Таиланд) продолжается молодежный чемпионат Азии по настольному теннису, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Алан Курмангалиев
    Фото: НОК

    Представитель сборной Казахстана в возрастной категории U19 Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал соревнований.

    В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен одержал победу над Чэн Минсюем (Китайский Тайбэй) со счетом 4:3.

    Отметим, что в четвертьфинале Алан Курмангалиев встретится с представителем Китая Ли Хэчэнем.

    Ранее сообщалось о том, что Рыбакина и Бублик уверенно вышли в третий круг Уимблдона-2026.

    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор