Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал молодежного чемпионата Азии по настольному теннису

В Бангкоке (Таиланд) продолжается молодежный чемпионат Азии по настольному теннису, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Представитель сборной Казахстана в возрастной категории U19 Алан Курмангалиев вышел в четвертьфинал соревнований.

В матче 1/8 финала казахстанский спортсмен одержал победу над Чэн Минсюем (Китайский Тайбэй) со счетом 4:3.

Отметим, что в четвертьфинале Алан Курмангалиев встретится с представителем Китая Ли Хэчэнем.

Ранее сообщалось о том, что Рыбакина и Бублик уверенно вышли в третий круг Уимблдона-2026.