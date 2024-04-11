Актюбинские волонтеры рассказали о нехватке стройматериалов
Волонтеры Актюбинской области рассказали, что гуманитарная помощь поступает из разных регионов страны, а также заявили о необходимости строительных материалов для помощи пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.
С момента объявления ЧС, в Актобе организовано два пункта сбора гуманитарной помощи. Правда, сейчас работает только один по адресу улица Тауелсиздик 9Б.
— Стоит отметить, что в настоящее время в качестве гуманитарной помощи нашему региону необходимы такие вещи, как: строительные материалы, строительные сухие смеси и так далее, — заявил представитель регионального штаба волонтеров Актюбинской области Мирхан Ермаганбетов на брифинге в СЦК.
Он добавил, что 7 апреля поступила гуманитарная помощь от волонтеров Кызылординской области и от партии Аmanat из Астаны. Сейчас проводится сортировка и распределение по эвакуационным пунктам и районам области.
Всего в Актюбинской области работает 8,6 тысячи волонтеров.
Напомним, актюбинские водители бесплатно развозят гуманитарную помощь пострадавшим от паводков.
В Актюбинскую область и г. Костанай прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от паводков из Кыргызской Республики.
8 апреля вице-премьер Серик Жумангарин встретился с жителями наиболее пострадавшего от паводков Уилского района Актюбинской области.