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    13:57, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Актюбинские волонтеры рассказали о нехватке стройматериалов

    Волонтеры, спасатели, паводки, СКО, подтопления, талые воды
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Волонтеры Актюбинской области рассказали, что гуманитарная помощь поступает из разных регионов страны, а также заявили о необходимости строительных материалов для помощи пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С момента объявления ЧС, в Актобе организовано два пункта сбора гуманитарной помощи. Правда, сейчас работает только один по адресу улица Тауелсиздик 9Б.

    — Стоит отметить, что в настоящее время в качестве гуманитарной помощи нашему региону необходимы такие вещи, как: строительные материалы, строительные сухие смеси и так далее, — заявил представитель регионального штаба волонтеров Актюбинской области Мирхан Ермаганбетов на брифинге в СЦК.

    Он добавил, что 7 апреля поступила гуманитарная помощь от волонтеров Кызылординской области и от партии Аmanat из Астаны. Сейчас проводится сортировка и распределение по эвакуационным пунктам и районам области.

    Всего в Актюбинской области работает 8,6 тысячи волонтеров.

    Напомним, актюбинские водители бесплатно развозят гуманитарную помощь пострадавшим от паводков.

    В Актюбинскую область и г. Костанай прибыла гуманитарная помощь для пострадавших от паводков из Кыргызской Республики.

    8 апреля вице-премьер Серик Жумангарин встретился с жителями наиболее пострадавшего от паводков Уилского района Актюбинской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Волонтеры Актюбинская область Волонтерство Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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