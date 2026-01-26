21:45, 25 Январь 2026 | GMT +5
Актюбинские школьники 26 января будут учиться дистанционно
Информацию сообщили в управлении образования Актюбинской области, передает агентство Kazinform.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 января 2026 года учебный процесс для учащихся 1–11 классов всех образовательных организаций Актюбинской области будет переведен на дистанционный формат, — сообщили в управлении образования региона.
Ранее РГП «Казгидромет» поделился краткосрочным прогнозом погоды на блийжашие три дня, 26–28 января, в Астане, Алматы и Шымкенте.