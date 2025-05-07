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    20:16, 06 Май 2025 | GMT +5

    Актюбинские аграрии требуют компенсацию за ущерб от сайгаков

    Сегодня акимат подтвердил, что животные вытоптали больше тысячи гектаров посевов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сайгаки киіктер
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Пару дней назад директор ТОО «Кумкудык» Александр Чемоданов сообщил о том, что сайгаки нанесли значительный ущерб его хозяйству. По данному факту на следующий день сотрудниками акимата был осуществлен комиссионный выезд в район для осмотра посевных площадей хозяйства.

    Специалисты подтвердили, что в ходе обследования зафиксировано повреждение 395 гектаров посевов пшеницы и 746 гектаров многолетнего житняка.

    — В настоящее время сотрудниками областного филиала РГП «Охотзоопром» проводится регулярная работа по выведению сайгаков с посевных площадей, — сообщили в ведомстве.

    Также по результатам проверки сотрудники комиссии отчитались, что аналогичные случаи наблюдаются на протяжении последних 2–3 лет. Например, в 2023 году на территории области было установлено повреждение посевов сайгаками на площади около 16 тысяч гектаров.

    — От сельскохозяйственных организаций области поступают предложения о необходимости регулирования численности сайгаков, а также о введении механизма компенсации ущерба за потравленные посевы. Для рассмотрения данных предложений акиматом области направлены официальные письма в Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство сельского хозяйства, — добавили в акимате.

    К сожалению, на сегодня утвержденной методики по оценке ущерба и порядка выплаты компенсаций за потравленные посевы нет.

    Вместе с тем, местными исполнительными органами совместно с областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана рабочая группа по предотвращению случаев потравы посевных площадей сайгаками.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области сайгаки вытоптали посевы сельхозугодий.

    Теги:
    Аграрии Сайгак Ущерб Актюбинская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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