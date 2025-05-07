Актюбинские аграрии требуют компенсацию за ущерб от сайгаков
Сегодня акимат подтвердил, что животные вытоптали больше тысячи гектаров посевов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пару дней назад директор ТОО «Кумкудык» Александр Чемоданов сообщил о том, что сайгаки нанесли значительный ущерб его хозяйству. По данному факту на следующий день сотрудниками акимата был осуществлен комиссионный выезд в район для осмотра посевных площадей хозяйства.
Специалисты подтвердили, что в ходе обследования зафиксировано повреждение 395 гектаров посевов пшеницы и 746 гектаров многолетнего житняка.
— В настоящее время сотрудниками областного филиала РГП «Охотзоопром» проводится регулярная работа по выведению сайгаков с посевных площадей, — сообщили в ведомстве.
Также по результатам проверки сотрудники комиссии отчитались, что аналогичные случаи наблюдаются на протяжении последних 2–3 лет. Например, в 2023 году на территории области было установлено повреждение посевов сайгаками на площади около 16 тысяч гектаров.
— От сельскохозяйственных организаций области поступают предложения о необходимости регулирования численности сайгаков, а также о введении механизма компенсации ущерба за потравленные посевы. Для рассмотрения данных предложений акиматом области направлены официальные письма в Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство сельского хозяйства, — добавили в акимате.
К сожалению, на сегодня утвержденной методики по оценке ущерба и порядка выплаты компенсаций за потравленные посевы нет.
Вместе с тем, местными исполнительными органами совместно с областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана рабочая группа по предотвращению случаев потравы посевных площадей сайгаками.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области сайгаки вытоптали посевы сельхозугодий.