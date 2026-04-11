Актюбинская область занимает первое место в Казахстане по площади пастбищных земель

В расширенном формате к встрече по онлайн-связи подключились руководители крестьянских хозяйств районов. Аким области Асхат Шахаров отметил, что ключевым направлением сельского хозяйства региона остается животноводство. Вместе с тем в Айтекебийском, Каргалинском, Хромтауском и Мартукском районах активно развивается и растениеводство.

По итогам 2025 года объем сельскохозяйственного производства составил 412 млрд тенге, рост — 2,5% к предыдущему году. В 2026–2028 годах в агропромышленном комплексе региона планируется реализовать 11 инвестпроектов на сумму 94,9 млрд тенге, из которых четыре проекта будут запущены уже в текущем году. Среди них — строительство и расширение откормплощадок КХ «Жаннур» и ТОО «Agroproduct development», запуск птицефабрики ТОО «Рамазан кус», а также молочно-товарной фермы ТОО «АЙС».

Фото: пресс-служба Правительства РК

В 2025 году в регионе собрано 554 тыс. тонн зерновых и 72,4 тыс. тонн масличных культур. Также получены значительные объемы картофеля и овощей. В рамках диверсификации посевных площадей увеличены площади под масличные и кормовые культуры.

О параметрах нового Комплексного плана развития животноводства участников встречи проинформировал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. В ходе обсуждения аграрии подняли ряд практических вопросов. В частности, руководитель областного филиала Ассоциации фермеров Казахстана Кусайын Сарсембай предложил рассмотреть возможность предоставления гарантий через Фонд развития предпринимательства «Даму» по программам «Игілік», «Береке» и «Жайлау».

Серик Жумангарин отметил, что в настоящее время прорабатывается механизм предоставления гарантий по этим программам через фонд «Даму». Достигнута предварительная договоренность о внедрении инструмента, при этом отдельные условия и технические параметры находятся на стадии согласования. Отдельно был поднят вопрос доступности субсидирования процентных ставок по кредитам и лизингу. Директор ТОО «Айс плюс» Куаныш Ищанов сообщил о невозможности подачи заявок из-за приостановки работы портала в связи с отсутствием бюджетных средств. Также свои вопросы озвучили представители других хозяйств региона — ТОО «Степное», ТОО «Кумкудык», ТОО «Пригородное», КХ «Меңдібай-Қарағаш». По всем обращениям даны разъяснения в ходе совещания.

Подводя итоги встречи, вице-премьер отметил, что Актюбинская область является одним из крупнейших регионов по площади пастбищных земель — 25,3 млн га. Государство продолжает оказывать аграриям значительные меры поддержки, при этом усиливаются встречные требования. Ключевым из них является эффективное использование сельскохозяйственных земель. В настоящее время прорабатывается внедрение целевых показателей эффективности их использования, а также подход, при котором хозяйства, занимающиеся растениеводством, будут параллельно развивать и животноводческое направление.

Сразу же в этот день Серик Жумангарин провел отдельное совещание по вопросам бюджета области, в ходе которого были рассмотрены ключевые параметры финансирования и приоритетные направления расходов. По итогам обсуждения даны поручения по обеспечению эффективного использования бюджетных средств и усилению контроля за их освоением. В рамках поездки по региону министр также ознакомился с работой завода по переработке шерсти ТОО «KAZFELTEC». Предприятие использует итальянские технологии и специализируется на выпуске тепло- и шумоизоляционных материалов на основе натуральной овечьей шерсти.

