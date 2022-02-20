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Актуальные вопросы сельскохозяйственной отрасли обсудили в Актау

20 Февраля 2022 22:50
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Актуальные вопросы сельскохозяйственной отрасли обсудили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С участием акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сельского хозяйства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Во встрече приняли участие глава ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан-ата» Алмасбек Садырбаев, представитель областного филиала ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан-ата» Онайбек Абдилов, депутаты Мажилиса Самат Мусабаев, Едил Жанбыршин, представители государственных органов и фермерских хозяйств региона.

В ходе трехчасового совещания был рассмотрен ряд актуальных вопросов: заготовка кормов, предоставление субсидий, земли для пастбищ, выращивание многолетних кормовых культур и т. д.

Аким области Нурлан Ногаев отметил, что для решения насущных вопросов фермеров будут предприниматься все необходимые меры.

«Все проблемы решить в один день невозможно. Однако вместе, сообща, мы придем к намеченной цели. Мы готовы к любым видам диалога, которые в конечном итоге помогут выбрать наиболее оптимальные пути развития сельскохозяйственной отрасли в регионе. Будь это создание областного совета по вопросам развития сельского хозяйства или собрания свободного формата. Наша главная цель - оказывать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям региона», - сказал Нурлан Ногаев.

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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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