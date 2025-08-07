РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 06 Август 2025 | GMT +5

    Акцизы на алкоголь, сладкие напитки и ГСМ намерены повысить в Кыргызстане

    В Кыргызстане планируется поэтапное повышение акцизного налога на дорогой алкоголь, сладкие напитки и нефтепродукты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Кабар

    Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

    Действующие в стране ставки акцизного налога на алкогольную, безалкогольную продукцию и нефтепродукты не изменялись с 1 января 2023 года, на горюче-смазочные материалы не повышались последние 10 лет.

    Согласно документу, предлагается четырехлетнее повышение ставок акцизного налога в целях защиты граждан от потребления вредной продукции путем увеличения ее цены, опережающего уровень инфляции, и обеспечения роста поступлений налогов в государственный бюджет.

    С 1 января 2026 году планируют увеличить акцизы:

    • на бензин— с 5000 сомов (примерно 31 тыс.тенге)  до 7000 сомов (примерно 43 тыс.тенге) за тонну;
    • на мазут — с 400 сомов (примерно 2500 тенге) до 2000 сомов (примерно 12 тыс.тенге) за тонну;
    • на зимнее дизтопливо — с 400 сомов (примерно 2500 тенге) до 2000 сомов (примерно 12 тыс.тенге) за тонну.

    Кроме того, акцизы на сладкую, минеральную и газированную воду вырастут до 5 сомов за литр к 2027 году, энергетические безалкогольные напитки — до 15 сомов к 2029 году. Ликеро-водочные изделия, водку, крепленные напитки, спирт этиловый до 240 сомов, коньяки до 180 сомов, вина до 40 сомов, пиво до 30 сомов, вина игристые и шампанское до 70 сомов к 2029 году, слабоалкогольные напитки — 100 сомов за литр с 2026 года.

    Напомним, в КР с 1 января 2025 года введен сбор с ГСМ в размере 1 сома за каждый литр бензина и дизельного топливадля ремонта дорог. В июне текущего года министерство здравоохранения КР предложило повысить акцизный налог на табак в интересах улучшения общественного здоровья населения страны.

    Также сообщалось, что в КР упростили процедуру налогового администрирования. В январе этого года в стране отменили налог на транспортное средство и объявили налоговую амнистию.

