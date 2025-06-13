В Кыргызстане призывают повысить акцизы на табак

По данным ведомства, потребление табака является ведущей причиной смерти и инвалидности в Кыргызстане.

Согласно оценкам ВОЗ, в стране ежегодно от болезней, вызванных потреблением табака, умирает более 6 тысяч человек в возрасте 30 лет и старше (около 5 тыс. мужчин и 1 тыс. женщин). Более половины случаев смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания. Экономические затраты, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловленные только потреблением табачных изделий, составляют более 17 млрд сомов.

Отмечается, что в Кыргызстане до 30% мужчин в возрасте 35–69 лет умирают из-за потребления табака, потеря ожидаемой продолжительности жизни составляет 21 год в этой возрастной группе.

Исследования ВОЗ показали, что увеличение налогов повышает цены на табачные изделия и снижает уровень потребления табака среди взрослого населения, молодежи и подростков. Каждое повышение реальной цены сигарет на 10% снижает количество курящих детей и подростков на 8% в развивающихся странах.

В 2015 году экономические потери от неинфекционных заболеваний для Кыргызстана составили 17,1 млрд сомов (3,9% годового ВВП страны). Преждевременная смертность от неинфекционных заболеваний обходится экономике в 10,4 млрд сомов. Стоимость мер, направленных на снижение употребления табака, оценивается в 0,14 млрд сомов. На снижение уровня сердечно-сосудистых заболеваний и диабета потрачено 175 млрд сомов.

Глава министерства здравоохранения КР Эркин Чечейбаев призвал не бояться ограничивать доступ к табаку, введя более высокие акцизные налоги.

- Кыргызстан станет лидером на пространстве СНГ в этом плане, что позволит сберечь подрастающее поколение страны. Заядлые курильщики будут продолжать курить, сколько бы табачные изделия ни стоили, но детей и подростков высокие цены заставят задуматься - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в КР упростили процедуру налогового администрирования. В январе 2025 года в стране отменили налог на транспортное средство и объявили налоговую амнистию.