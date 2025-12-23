Акцию «Народный бухгалтер» для поддержки бизнеса запустят в Казахстане
Министерство финансов с 1 января 2026 года запускает акцию «Народный бухгалтер», направленную на поддержку предпринимателей и снижение количества ошибок при ведении учета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев.
— Чтобы помочь предпринимателям корректно вести учет и снижать количество ошибок, Министерство финансов с 1 января 2026 года запускает акцию «Народный бухгалтер».19 декабря по итогам встречи с ассоциациями бухгалтеров — профессиональное сообщество поддержало нашу инициативу, — сообщил министр.
Цель акции — на безвозмездной основе консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.
Акция будет реализовываться в нескольких форматах:
- онлайн-консультации с использованием официальных ресурсов, включая создание отдельного Telegram-канала;
- проведение вебинаров в офлайн- и онлайн-формате;
- тематические консультационные сессии в отчетные периоды.
К участию в акции планируется привлечь:
- профессиональных бухгалтеров и аудиторов;
- представителей профессиональных бухгалтерских объединений;
- специалистов территориальных органов государственных доходов — в части разъяснительной работы.
Как отметил министр, акция будет проводиться в течение первого полугодия.
