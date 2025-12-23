РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:16, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Акцию «Народный бухгалтер» для поддержки бизнеса запустят в Казахстане

    Министерство финансов с 1 января 2026 года запускает акцию «Народный бухгалтер», направленную на поддержку предпринимателей и снижение количества ошибок при ведении учета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев.

    — Чтобы помочь предпринимателям корректно вести учет и снижать количество ошибок, Министерство финансов с 1 января 2026 года запускает акцию «Народный бухгалтер».19 декабря по итогам встречи с ассоциациями бухгалтеров — профессиональное сообщество поддержало нашу инициативу, — сообщил министр.

    Цель акции — на безвозмездной основе консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.

    Акция будет реализовываться в нескольких форматах:

    • онлайн-консультации с использованием официальных ресурсов, включая создание отдельного Telegram-канала;
    • проведение вебинаров в офлайн- и онлайн-формате;
    • тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

    К участию в акции планируется привлечь:

    • профессиональных бухгалтеров и аудиторов;
    • представителей профессиональных бухгалтерских объединений;
    • специалистов территориальных органов государственных доходов — в части разъяснительной работы.

    Как отметил министр, акция будет проводиться в течение первого полугодия.

    Мы также писали о том, что в Казахстане сокращают налоговую отчетность для предпринимателей.

    Минфин РК Правительство РК Бизнес Предпринимательство и власть
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
