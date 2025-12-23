Акцию «Народный бухгалтер» для поддержки бизнеса запустят в Казахстане

Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев.

— Чтобы помочь предпринимателям корректно вести учет и снижать количество ошибок, Министерство финансов с 1 января 2026 года запускает акцию «Народный бухгалтер».19 декабря по итогам встречи с ассоциациями бухгалтеров — профессиональное сообщество поддержало нашу инициативу, — сообщил министр.

Цель акции — на безвозмездной основе консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.

Акция будет реализовываться в нескольких форматах:

онлайн-консультации с использованием официальных ресурсов, включая создание отдельного Telegram-канала;

проведение вебинаров в офлайн- и онлайн-формате;

тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

К участию в акции планируется привлечь:

профессиональных бухгалтеров и аудиторов;

представителей профессиональных бухгалтерских объединений;

специалистов территориальных органов государственных доходов — в части разъяснительной работы.

Как отметил министр, акция будет проводиться в течение первого полугодия.

