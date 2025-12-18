Акционерам Warner Bros предложили проголосовать против сделки с Paramount

Окончательное решение предстоит принять акционерам. Дата голосования пока не определена, обсуждается возможность его проведения весной или летом 2026 года.

В обращении совета директоров отмечается, что объединение Netflix и Warner Bros позволит расширить дистрибуцию, увеличить охват аудитории и обеспечить компании более выгодные условия для долгосрочного роста.

В Warner Bros Discovery предложение Paramount Skydance сочли «недостаточно обоснованным» и содержащим высокие риски. Компания заявила, что оферта «не предусматривает гарантированных выгод» и может привести к значительным издержкам.

По данным Reuters, руководство выразило обеспокоенность тем, что Paramount Skydance вводит акционеров в заблуждение, утверждая, будто покупку гарантирует семья американского миллиардера Ларри Эллисона. Warner Bros Discovery уточнила, что обязательства несет не сама семья, а траст, сведения о котором не являются публичными и могут быть изменены.

Paramount Skydance предложила больше, чем Netflix: 30 долларов за акцию (108,4 млрд долларов за весь бизнес). Netflix, в свою очередь, оценила только кино- и стриминговые активы в 27,75 долларов за акцию (82,7 млрд долларов), исключив кабельное подразделение.

Ранее сообщалось, что Netflix купит Warner Bros. за 82,7 млрд долларов.