Активы Jusan Bank вернули в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции РК сообщило о возвращении активов Jusan Bank в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Как известно, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов в телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой. B результате принятых Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами мер удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию. Подписаны необходимые документы. Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других государственных структур. Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования. Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно. Реализация поручений Главы государства о возврате выведенных активов будет продолжена», - сообщили в пресс-службе Минюста.

По информации пресс-службы Jusan Bank, одним условием урегулирования является продолжение финансирования казахстанских образовательных организаций.

«Банк продолжает осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РК. Мы придерживаемся принятой стратегии по созданию современного цифрового банкинга, отвечающего растущим запросам казахстанцев в части финансовых и нефинансовых услуг. Успешные результаты прошлого года и текущее финансовое здоровье банка позволяют выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по досрочному возврату части государственной помощи», - говорится в сообщении банка.