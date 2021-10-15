Активизировать торгово-экономическое сотрудничество предложил Касым-Жомарт Токаев странам СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать торгово-экономическое сотрудничество странам СНГ предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первостепенной задачей является активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества. По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более 91 млрд долларов, или всего лишь пол процента от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром», - заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

По словам Президента, эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания торгово-экономических связей.

«Поэтому предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия», - подчеркнул Глава государства.