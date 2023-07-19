Активизация внутрирегионального сотрудничества государств ЦА открывает возможности для расширения многопланового взаимодействия – Президент РК

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» отметил, что страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, являются важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



«Прежде всего, хочу выразить слова благодарности Хранителю Двух Святынь – Королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и Его Королевскому Высочеству Наследному принцу, Премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Я с большим удовольствием принимаю сегодня участие в первом Саммите высокого уровня в формате «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива». Эта историческая встреча на священной для нас земле проходит в особой атмосфере единения и взаимной поддержки, подчеркивая наши крепкие узы братства и дружбы.

Сегодняшняя встреча носит особый характер, является велением времени и свидетельствует о взаимном стремлении вывести наше многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень. В двустороннем формате наши страны установили весьма прочные и гармоничные межгосударственные отношения», - сказал Глава государства.

«Мы поддерживаем доверительный и активный политический диалог, развиваем взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, неизменно укрепляем культурно-гуманитарные связи. На международной арене наши государства придерживаются единых или схожих взглядов по вопросам глобального устойчивого развития, разделяют общие цели по обеспечению всеобщей безопасности и стабильности.

Безусловно, крепкой основой наших отношений служат исторические связи, единые духовные ценности, узы дружбы и братства.

Казахстан придает исключительное значение сегодняшней встрече. Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают нашими важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям.

Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия. Безусловно, свой весомый вклад в это дело вносят диалоговые форматы «ЦА+», - заключил Президент.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.