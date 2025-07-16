Активиста Амантай-кажи подозревают в нападении на женщину в Алматы
В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в чапане с посохом в руках толкает женщину с лестницы. Сообщается, что пострадавшая получила перелом тазобедренного сустава. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отмечается, что предполагаемый участник инцидента — антиядерный активист и бывший кандидат в президенты Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
— В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы, — прокомментировали в пресс-службе ДП города.
Ранее в социальных сетях появилось видео драки, произошедшего в одном из городских автобусов Алматы.