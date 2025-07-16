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    13:22, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Активиста Амантай-кажи подозревают в нападении на женщину в Алматы

    В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в чапане с посохом в руках толкает женщину с лестницы. Сообщается, что пострадавшая получила перелом тазобедренного сустава. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Амантай-кажи
    Фото: egemen.kz

    Отмечается, что предполагаемый участник инцидента — антиядерный активист и бывший кандидат в президенты Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

    — В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы, — прокомментировали в пресс-службе ДП города.

    Ранее в социальных сетях появилось видео драки, произошедшего в одном из городских автобусов Алматы.

    Теги:
    Соцсети Полиция Алматы Уголовное дело
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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