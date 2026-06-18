Активы 500 богатейших людей мира за сутки выросли на сотни миллиардов долларов

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты за сутки выросло на рекордные $336 млрд. По данным Bloomberg, участники рейтинга Bloomberg Billionaires Index зафиксировали крупнейший однодневный прирост за всю историю наблюдений, передает Kazinform.

Активы 500 самых богатых людей мира выросли на $336 млрд, а их общее состояние достигло $13,3 трлн.

Главным бенефициаром дня стал Илон Маск. Его состояние выросло на $164 млрд, что сопоставимо с суммарным приростом остальных 499 участников списка. Маск сохранил статус самого богатого человека мира.

Ранее предприниматель стал первым человеком в истории, его капитал превысил отметку в $1 трлн. Рост произошел после начала биржевых торгов акциями основанной им компании SpaceX, которые поднимались до $163 за бумагу.

Значительный прирост зафиксировали и другие представители технологического сектора. Основатель Meta Марк Цукерберг увеличил капитал на $9,16 млрд, сооснователь Oracle Ларри Эллисон — на $8,92 млрд.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин стали богаче на $7,61 млрд и $7,01 млрд соответственно. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на $6,96 млрд.

Сейчас второе место в рейтинге занимает Ларри Пейдж с активами на $314 млрд. Следом идут Сергей Брин ($292 млрд), Джефф Безос ($267 млрд) и Ларри Эллисон ($247 млрд).

Рост затронул не только верхние строчки списка. По данным Bloomberg, даже состояние каждого из 12 участников, замыкающих рейтинг 500 богатейших людей мира, достигло рекордного уровня — не менее $7,9 млрд на человека.

Bloomberg Billionaires Index публикуется с 2012 года и отслеживает состояние 500 самых богатых людей планеты. Рекордный результат 15 июня стал крупнейшим однодневным приростом за всю историю существования индекса.

Ранее сообщалось, что SpaceX обогнала Amazon и стала пятой по стоимости компанией в мире после резкого роста цен ее акции.