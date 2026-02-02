Актив Павлодарской области поддержал проект новой Конституции

Проект новой Конституции Республики Казахстан опубликован 31 января. Аким области Асаин Байханов отметил, ранее уже было собрано и проанализировано более 200 инициатив от граждан, политических партий, неправительственных организаций и представителей экспертного сообщества.

— Существенное внимание уделено сохранению межэтнического и межконфессионального согласия как основы устойчивого развития общества и мира. Культура и образование, наука и инновации обозначены приоритетами, как факторы конкурентоспособности страны, — подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона отметил, впервые на конституционном уровне закреплены ценностные ориентиры «Справедливый Казахстан» и принцип «Закон и Порядок». Также стратегическим направлением государственной политики определено развитие человеческого капитала.

Фото: Валерий Бугаев \ Kazinform

Стоит отметить, в состав комиссии по Конституционной реформе вошли представители Павлодарской области: председатель областного маслихата Илья Теренченко, депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким и депутат городского маслихата Гульзира Атабаева.

— С октября прошлого года на платформах e-Otinish и eGov в разделе «Парламентская реформа» поступили сотни предложений от граждан, экспертов и общественных объединений. Фактически обсуждение началось с Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года. Основные изменения можно сгруппировать по трем направлениям: человекоцентричность государства, переход от сырьевой модели к развитию человеческого капитала и модернизация политической системы, — отметил председатель павлодарского областного маслихата Илья Теренченко.

Фото: Валерий Бугаев \ Kazinform

Выступил и глава областного филиала Союза журналистов Казахстана Болат Аманбаев, который отметил, что в проекте Конституции отражена преемственность тысячелетней истории Великой степи. Указал и на тот факт, что за последние три года Павлодарская область показывает устойчивое социально-экономическое развитие.

— При обсуждении законопроекта каждый житель нашего региона должен высказать свое мнение и продемонстрировать неравнодушие к будущему страны. Призываю вас к активному участию, — высказался Болат Аманбаев.

Участники отметили, что одним из подтверждений доверия со стороны Главы государства стало поручение, данное на Курултае, о создании «Долины ЦОД» в Экибастузе и формировании Национального центра угледобычи, направленного на адаптацию энергетического потенциала региона к цифровому рынку.

— Новая Конституция становится не только символом независимости, но и инструментом долгосрочной ответственности государства перед обществом и будущими поколениями. Окончательное решение будет принято гражданами страны на всенародном референдуме. Наша общая задача: донести смысл и значение этих изменений до каждого жителя региона, — подытожил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По итогам заседания актив Павлодарской области выразил полную поддержку проекту новой Конституции Республики Казахстан и заявил о готовности активно участвовать в его разъяснении и общественном обсуждении.