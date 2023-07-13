Актеры Голливуда готовы бастовать: о поддержке заявил Мэтт Деймон

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Над Голливудом сгущаются тучи. К уже бастующим с мая сценаристам кино и телевидения готовятся присоединиться актёры. Их профсоюз SAG-AFTRA объявил о провале переговоров с киностудиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Гильдия актёров Америки объединяет 160 тысяч артистов, далеко не у всех из них гонорары, как у звёзд. Они требуют повышения зарплат и отчислений со стриминговых платформ за показы фильмов с их участием, улучшения условий труда и, наконец, гарантий того, что искусственный интеллект не лишит их рабочих мест.

«То, ради чего мы будем бастовать, если так случится, имеет огромное значение. Мы должны защищать людей, которые находятся как бы в стороне. 26 000 долларов в год - столько нужно зарабатывать, чтобы получить медицинскую страховку. И многие преодолевают этот порог благодаря актёрским начислениям за повторные показы. Если они иссякнут, то не будет доступа к медицинским услугам. А это абсолютно неприемлемо», - говорит Мэтт Деймон, голливудский актёр.

Ещё в мае стачку объявили голливудские сценаристы. Из-за чего сорвались съёмки многих телешоу, сериалов, поставлена на паузу работа над некоторыми крупнобюджетными фильмами. Забастовка актёров в дополнение к тому приведёт к огромным убыткам и может стать серьёзным ударом по голливудской киноиндустрии.