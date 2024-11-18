Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Символ культурной столицы тюркского мира был передан на церемонии закрытия года «Анау — культурная столица тюркского мира-2024».

В течение года древний туркменский город Анау принимал тюркоязычных братьев, проводил торжества и различные международные мероприятия, включая кинофестивали, выставки, научные конференции, молодежные форумы.

Теперь эта почетная миссия возложена на город Актау, где будут проведены аналогичные мероприятия.

Кроме того, запланировано проведение айтысов акынов, симпозиума художников и скульпторов, фестиваля ремесленников, историко-научных конференций и др.

В Актау также проведут встречи, посвященные жизни и трудам великих ученых тюркского мира и другие значимые познавательные мероприятия.

Ранее мы анонсировали, что заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ пройдет в древнем городе Анау.