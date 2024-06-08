Акмолинский школьник получил приглашение семи ведущих университетов мира

Выпускник лицея-интерната «Білім-инновация» города Кокшетау Манап Амир получил сразу семь приглашений в мировые университеты, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Выпускника пригласили семь различных высших учебных заведений за рубежом и Назарбаев Университет в текущем учебном году: грант от Университета Торонто (University of Toronto), Канада, занимающего 21-е место в мире, от Университета Британской Колумбии (The University of British Columbia) и грант от Университета в США штата Калифорния (Loyola Marymount University), также есть приглашение от Университета Дэнисона в Огайо. К тому же Амир выиграл грант от ведущих университетов Гонконга. Примечательно, что Гонконгский политехнический университет (PolyU) занимает 65 строчку в мире, городской университет Гонконга (CityU) — 70, гонконгский баптистский университет № 43 в Азии, — поделился учитель математики, профориентатор школы Абзал Сарсембекұлы.

Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, Амир показал 7 результатов международного экзамена IELTS и 1320 результатов SAT.

Тяга к знаниям появилась у Амира еще в детстве. Как только он научился читать, сразу стал изучать книги о науке и природе. Мальчик любил исследовать небольшой сад на заднем дворе, с интересом наблюдал за насекомыми, растениями и почвой. Заметив это, родители поддержали любознательность малыша и приобрели ему увеличительное стекло, мини-микроскоп и сборник учебных книг по биологии. Так у ребенка возникла любовь к биологии.

Будучи активным членом экологического клуба лицея, Амир организовал мероприятия по сбору и переработке отходов.

— Влияние Амира касается не только его достижений. Он сыграл важную роль для младших школьников, стал лидером среди сверстников. Его руководство помогло другим учащимся добиться лучших результатов на различных этапах олимпиады. Учащиеся, подготовленные им, показали отличные результаты на областном и республиканском уровнях, — отметил учитель биологии Амирхан Бекбергенов.

Всего в текущем году приглашения от зарубежных вузов получили 12 выпускников лицея-интерната «Білім-инновация».

Напомним, ранее сообщалось, что выпускник NIS города Кокшетау Расул Мейрам получил грант The University of Hong Kong.