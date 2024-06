Акмолинский школьник получил приглашение семи ведущих университетов мира

— Выпускника пригласили семь различных высших учебных заведений за рубежом и Назарбаев Университет в текущем учебном году: грант от Университета Торонто (University of Toronto), Канада, занимающего 21-е место в мире, от Университета Британской Колумбии (The University of British Columbia) и грант от Университета в США штата Калифорния (Loyola Marymount University), также есть приглашение от Университета Дэнисона в Огайо. К тому же Амир выиграл грант от ведущих университетов Гонконга. Примечательно, что Гонконгский политехнический университет (PolyU) занимает 65 строчку в мире, городской университет Гонконга (CityU) — 70, гонконгский баптистский университет № 43 в Азии, — поделился учитель математики, профориентатор школы Абзал Сарсембекұлы.