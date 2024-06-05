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    15:35, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Акмолинский школьник получил грант ведущего университета мира

    Расул Мейрам
    Фото: NIS

    Выпускник NIS города Кокшетау Расул Мейрам получил грант The University of Hong Kong. О талантливом ученике корреспонденту агентства Kazinform рассказали в пресс-службе NIS областного центра.

    Среди учеников NIS города Кокшетау, которые уже начали получать приглашения от ведущих учебных заведений мира, оказался и ученик 12-го класса Расул Мейрам. Выпускник получил полный грант университета, имеющего столетнюю историю и занимающего сегодня 26-е место в мировом рейтинге QS, - The University of Hong Kong (HKU).

    - Я выбрал этот университет по нескольким важным причинам. Прежде всего, HKU находится в сердце Азии — в Гонконге, где инициативы, такие как «Один пояс, один путь», открывают студентам уникальные возможности для вовлечения в мировую торговлю и науку. Кроме того, в HKU предлагаются высококлассные программы последипломного образования, магистратуры и докторантуры, что поможет мне продолжить достижение своих целей после окончания бакалавриата, - поделился Расул.

    Стоит отметить уровень подготовки Расула. Выпускник имеет высокий академический показатель и победы в различных конкурсах и научных проектах.

    - Учитывая последние два года, показатель GPA ученика составил 5.0, он получил 7.0 по IELTS и набрал 1480 баллов на тесте SAT. В 11 классе он получил золотую медаль на «Молодежной Международной научной ярмарке», занял 1 место на экологическом форуме «Shoqan Ecology-2023» и принял участие в семинаре педагогов и учителей «7th Belt and Road» в Китае. Он вместе с одноклассниками разработал устройство, позволяющее контролировать состояние сельскохозяйственных угодий, - рассказали в пресс-службе школы.

    Расул уже определился с выбором учебного направления в вузе - «Молекулярная биология и биотехнология». Ученик признается, что биологией увлекался с детства, и она помогала ему понять суть вещей и даже справляться с жизненными трудностями.

    - Молекулярная биология - основа всех биологических процессов, и её применение в биотехнологии открывает невероятные возможности: от разработки диагностических тестов до создания персонализированной медицины и таргетной терапии различных заболеваний, - подытожил Расул.

    Теги:
    Образование Выпускники Кокшетау школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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