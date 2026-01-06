Акмолинские полицейские призывают водителей не выезжать на трассы из-за непогоды

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в течение прошлой недели на территории Акмолинской области наблюдались неблагоприятные погодные условия, а именно обильные осадки в виде дождя и верхового снега, а также образование гололедицы на всех участках автомобильных дорог области.

На данный момент в связи с бураном, плохой видимостью и сильным заметанием проезжей части введены ограничения движения и скоростного режима на ряде автодорог региона.

Так, ограничено движение на трассах Астана — Щучинск (18-232 км), Астана — Петропавловск (242-304 км, 304-341 км), Кокшетау — Атбасар (0-184 км), Кокшетау — Рузаевка (0-61 км), Жаксы — Есиль — Бузулук (0-71 км, 71-82 км), Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка -Сарыколь — Костанай — гр. РФ (856-915 км, 915-1002 км), Жезказган — Аркалык — Петропавловск (337-552 км, 537-595 км, 552-595 км).

Сотрудники полиции призывают водителей строго соблюдать требования временных ограничений, скоростной режим и безопасную дистанцию, не выезжать на закрытые участки автодорог, воздержаться от дальних поездок.

— Уважаемые жители и гости Акмолинской области! В связи с ухудшением погодных условий — сильный боковой ветер, верховой снег, ухудшение видимости вплоть до 0 — трасса республиканского значения Астана — Щучинск временно закрыта для всех видов транспортных средств. Убедительная просьба не выезжать за пределы населенных пунктов! Берегите себя и своих близких, — обратился к водителям старший инспектор службы 2- го взвода РПП ДП Акмолинской области капитан полиции Константин Мусин.

— В связи с ухудшением погодных условий — сильным боковым ветром и верховым снегом — на участке дороги Кокшетау — Атбасар временно введено ограничение. Просим всех оставаться в населенных пунктах, — добавил в своем видеообращении инспектор службы БПП ДП Назар Исенов.

