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Акмолинские аграрии с нетерпением ждут дождей
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аграрии Акмолинской области с нетерпением ждут дождей, которые так необходимы в период налива колоса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил с рабочим визитом Астраханский район, основной отраслью экономики которого является сельскохозяйственное производство. Руководитель региона осмотрел посевы ТОО «СХП Колутон-04».
«Всего в районе более 337 тысяч гектаров посевных площадей зерновых культур, из них 16 тысяч на полях этого сельхозпредприятия. Аграрии области с нетерпением ждут обильных дождей, так как в период налива колоса влага особенно необходима. Если в ближайшую неделю не пройдут ливни, то зерновые могут пострадать», - отметили в ведомстве.
В селе Жалтыре Е. Маржикпаев посетил пункт по приемке, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур ТОО «Гросс Нан». Его общая емкость хранения – 30 000 тонн. Имеется зерноочистительный комплекс мощностью до 200 тонн в час.
«Во время уборки элеватор принимает в сутки порядка 1200 тонн. В текущем году за счет расширения здесь готовы принимать 1,5 тысяч тонн зерна в сутки», - добавили в ведомстве.
В беседе с акимом области директор предприятия Магауия Канапин отметил, что для развития сельского хозяйства товаропроизводителям важно уже с весны знать, на какие суммы государственной поддержки они могут рассчитывать.
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