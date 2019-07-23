Акмолинские аграрии с нетерпением ждут дождей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аграрии Акмолинской области с нетерпением ждут дождей, которые так необходимы в период налива колоса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил с рабочим визитом Астраханский район, основной отраслью экономики которого является сельскохозяйственное производство. Руководитель региона осмотрел посевы ТОО «СХП Колутон-04».

«Всего в районе более 337 тысяч гектаров посевных площадей зерновых культур, из них 16 тысяч на полях этого сельхозпредприятия. Аграрии области с нетерпением ждут обильных дождей, так как в период налива колоса влага особенно необходима. Если в ближайшую неделю не пройдут ливни, то зерновые могут пострадать», - отметили в ведомстве.

В селе Жалтыре Е. Маржикпаев посетил пункт по приемке, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур ТОО «Гросс Нан». Его общая емкость хранения – 30 000 тонн. Имеется зерноочистительный комплекс мощностью до 200 тонн в час.

«Во время уборки элеватор принимает в сутки порядка 1200 тонн. В текущем году за счет расширения здесь готовы принимать 1,5 тысяч тонн зерна в сутки», - добавили в ведомстве.

В беседе с акимом области директор предприятия Магауия Канапин отметил, что для развития сельского хозяйства товаропроизводителям важно уже с весны знать, на какие суммы государственной поддержки они могут рассчитывать.