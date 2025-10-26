Акмолинская область рекордно завершила уборочную кампанию: собрано 7,6 млн тонн зерна

Текущий год выдался для аграриев Акмолинской области урожайным, можно даже сказать — историческим. По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, благодаря принятым мерам аграриям региона удалось повысить урожайности зерновых культур, а также вовремя и качественно провести уборочную кампанию. В результате область собрала урожай — 7,6 млн тонн зерна и 650 тысяч тонн масличных культур, что является рекордом за всю историю региона. При этом обмолочено 4,68 млн га посевных площадей, средняя урожайность составила 16,3 ц/га, а 75% собранного зерна — высшего класса. Это открывает широкие перспективы для его реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

— Все это стало возможно благодаря раннему кредитованию по программам кредитования «Кен дала» и «Кен дала — 2», в результате чего было прокредитовано 928 сельхозтоваропроизводителей на сумму 118,7 млрд тенге. Это позволило качественно провести весь комплекс агротехнических мероприятий, — поделились в ведомстве.

Так, химическая прополка посевов против сорняков была проведена на площади 4,2 млн га, обработка против саранчовых — на 328 тыс. га, против болезней и вредителей обработкой охвачено порядка 2 млн га. Все это гораздо выше уровня прошлого года. В три раза увеличены объемы внесения минеральных удобрений, доля посева семенами высоких репродукций выросла на 52 тыс. тонн.

Фото: акимат Акмолинской области

В текущем году сельхозтоваропроизводителями региона по итогам 9 месяцев приобретено 1562 единицы сельхозтехники на сумму 57,1 млрд тенге.

- Следует отметить, что в обновлении машинного парка немаловажную роль сыграла программа льготного лизинга. Так, в рамках данной программы приобретено 1105 единиц сельскохозяйственной техники на 43,6 млрд тенге. В уборочной кампании был задействован значительный парк техники: 7 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе 4,8 тыс. — современных высокопроизводительных комбайнов, порядка 2,7 тыс. жаток и 4,8 тыс. грузовых автомобилей. Для фермеров выделено 84,4 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене за 1 литр — 254 тенге, — добавили в ведомстве.

Кроме того, благодаря поддержке Правительства РК на проведение сушки зерновых и масличных культур было выделено дополнительно 11 тыс. тонн дизельного топлива.

Для приемки и хранения нового урожая имеется достаточная база общей емкостью 7,2 млн тонн: 66 хлебоприемных пунктов вместимостью 4,3 млн тонн, 1,5 тыс. зернохранилищ сельхозтоваропроизводителей на 2,9 млн тонн. Также используются зерновые рукава, предназначенные для хранения влажного и сухого зерна. Задействованы 264 зерносушилки.

Под урожай следующего года уже засыпано в полном объеме 539,8 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

В целом, как резюмировали в ведомстве, по итогам 2025 года Акмолинская область обеспечит валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге, тем самым укрепит позиции лидера аграрного сектора страны.

