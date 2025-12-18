РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:17, 18 Декабрь 2025

    Акмолинка отсудила у коммунальщиков три миллиона тенге за нанесенный при порыве трубы ущерб

    Техническим заключением и актом обследования пострадавший от воды дом жительницы Макинска был признан аварийным, выявлены дефекты: разрушение фундамента, трещины в стенах, заплесневелость, отслаивание штукатурки, перекос оконных рам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, гражданское дело по иску жительницы города Макинска к ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» о взыскании суммы материального ущерба рассмотрел Буландынский районный суд.

    — Судом установлено, что в феврале 2025 года произошел прорыв водопроводной трубы, и в результате подтопления жилого дома имуществу истца причинен ущерб. В связи с погодными условиями, место аварии не установлено, на участке отключено водоснабжение, которое восстановлено лишь в июне 2025 года. Техническим заключением и актом обследования дом признан аварийным, выявлены дефекты: разрушение фундамента, трещины в стенах, заплесневелость, отслаивание штукатурки, перекос оконных рам и другое, — сообщили в ведомстве.

    Между тем, ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» иск не признал, указывая, что авария произошла из-за форс-мажорных обстоятельств, порыв устранен, водопроводные сети к ним на баланс не передавались.

    Однако суд все же удовлетворил просьбу истца. Основанием стало то, что водопроводные сети принадлежат ответчику (соглашение о разделе ответственности не заключалось), соответственно, он обязан содержать водопроводные сети в надлежащем техническом состоянии. Также была установлена причинно-следственная связь между произошедшей аварией и последствиями.

    — Решением суда иск о взыскании ущерба удовлетворен, в пользу З. взысканы три миллиона тенге (сумма ущерба, услуги по оценке ущерба и представительские расходы), — добавили в суде.

    Суды Приговор ЖКХ Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
