Акмолинка отсудила у коммунальщиков три миллиона тенге за нанесенный при порыве трубы ущерб

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, гражданское дело по иску жительницы города Макинска к ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» о взыскании суммы материального ущерба рассмотрел Буландынский районный суд.

— Судом установлено, что в феврале 2025 года произошел прорыв водопроводной трубы, и в результате подтопления жилого дома имуществу истца причинен ущерб. В связи с погодными условиями, место аварии не установлено, на участке отключено водоснабжение, которое восстановлено лишь в июне 2025 года. Техническим заключением и актом обследования дом признан аварийным, выявлены дефекты: разрушение фундамента, трещины в стенах, заплесневелость, отслаивание штукатурки, перекос оконных рам и другое, — сообщили в ведомстве.

Между тем, ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» иск не признал, указывая, что авария произошла из-за форс-мажорных обстоятельств, порыв устранен, водопроводные сети к ним на баланс не передавались.

Однако суд все же удовлетворил просьбу истца. Основанием стало то, что водопроводные сети принадлежат ответчику (соглашение о разделе ответственности не заключалось), соответственно, он обязан содержать водопроводные сети в надлежащем техническом состоянии. Также была установлена причинно-следственная связь между произошедшей аварией и последствиями.

— Решением суда иск о взыскании ущерба удовлетворен, в пользу З. взысканы три миллиона тенге (сумма ущерба, услуги по оценке ущерба и представительские расходы), — добавили в суде.

