Суд арестовал имущество семьи Кожамжарова в Алматы

Документ опубликован на сайте "Судебный кабинет". Арест был наложен по иску Народного банка Казахстана.

Постановлением суда арестовано все движимое и недвижимое имущество двух человек и четырех связанных с ними компаний на общую сумму 2,63 миллиарда тенге.

– Наложить арест в пределах заявленного иска – 2 550 635 252,63 тенге и суммы оплаченной госпошлины 76 524 956 тенге, всего 2 627 160 208, 63 (два миллиарда шестьсот двадцать семь миллионов сто шестьдесять тысяч двести восемь) 63 тенге на все движимое и недвижимое имущество ответчиков: ТОО «Группа Компаний «Ойл Снаб», «ТОО HILL Resources», ТОО HILL Invest, ТОО AvtoTechMas Ltd, Кожамжарова Дулата Пернешевича и Кожамжаровой Гульназ Сагатбековны, – говорится в определении Медеуского районного суда.

В документе Суд пояснил, что 6 ноября 2025 года уже было вынесено определение об обеспечении иска, однако в документе была допущена описка в указании имущества и сумм. На основании статьи 235 Гражданского процессуального кодекса РК суд исправил ошибку, уточнив арестованное имущество и точные суммы.

Напомним, в Алматы суд вынес приговор бывшим подчиненным Кожамжарова – экс-сотрудникам финансовой полиции Кенжебаю Жумабекову и Даурену Есимбекову. Их признали виновными по статье о «пытках, совершенных группой лиц по предварительному сговору и неоднократно».

Ранее в Генпрокуратуре прокомментировали расследование в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финпола) Кайрата Кожамжарова.