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    20:04, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    «Аккаунты» Президента Казахстана в Clubhouse - фейки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал появление в Clubhouse аккаунтов, связанных с именем Главы государства, передает МИА «Казинформ».

    «В социальной сети Clubhouse появился ряд фэйковых аккаунтов, связанных с именем Президента Казахстана. Официально сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев не зарегистрирован на данной платформе. Хотел бы в очередной раз напомнить, что у Главы государства имеется только два официальных аккаунта: @TokayevKZ в Twitter и @Tokayev_Online в Instagram», - написал в Facebook Берик Уали.

    Clubhouse - новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом. На данный момент платформа остается закрытой для широкой публики, попасть туда можно только с помощью знакомых, уже получивших к приложению доступ. Clubhouse придумали выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет.


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