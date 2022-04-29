Акиму столицы рекомендуют развивать альтернативную энергетику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты малихата Нур-Султана рекомендуют акиму развивать альтернативную энергетику в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства под председательством Батыра Котырева рассмотрены результаты реализации Комплексного плана энергосбережения и повышения энергоэффективности, перспективы внедрения инновационных технологий на 2020-2022 годы.

«Нам нужны альтернативные источники энергии. Нам, я имею в виду, горожанам. Понятно, идет газификация, это все хорошо. Есть определенная иерархия, классификация. Жителям отдаленных периферийных районов «не светит» ни в этом году, ни в следующем. Есть план», – сказал Б. Котырев.

По его словам, необходимо инициировать принятие законов, согласно которым частные собственники возобновляемых источников энергии (ВИЭ) могли продавать электроэнергию или возвращать ее в сеть. Должны быть урегулированы вопросы учета электроэнергии, а также тарифы. Нужно предоставить возможность физическим лицам использовать альтернативные источники энергии для отопления своих домов, возможность использовать такие технологии. Это позволит решить проблему дефицита энергии в столице.

Рекомендация акиму города Нур-Султана по развитию возобновляемой энергетики включена в постановление комиссии.

В ходе заседания постоянной комиссии руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана» Толеген Кулушев рассказал о ходе реализации Комплексного плана энергосбережения и повышения энергоэффективности, перспективы внедрения инновационных технологий в городе Нур-Султане на 2020-2022 годы. Комплексный план исполнен на 89,3 процента. Сэкономлено более 12 тысяч тонн условного топлива, около 35 мегаватт-часов энергии.