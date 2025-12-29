Акиматы будут контролировать использование земель под туристские объекты

Поправки направлены на совершенствование механизмов государственной поддержки туризма, в том числе на развитие внутреннего туристического рынка.

Изменения вносятся в Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан». В частности, уточняются полномочия уполномоченного органа по установлению требований к туристскому продукту, включая условия субсидирования стоимости авиабилетов, входящих в турпродукт при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны.

Также определены требования к субсидированию затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста и к визит-центрам и объектам размещения туристов, по которым предпринимателям может возмещаться часть расходов при строительстве и реконструкции.

Кроме того, акиматы наделяются новыми полномочиями. Местные исполнительные органы будут осуществлять мониторинг неотчуждения и целевого использования объектов туристской инфраструктуры, созданных или модернизированных с применением мер государственной поддержки. Речь идет о местах размещения туристов, визит-центрах, оборудовании и технике для горнолыжных курортов, а также объектах придорожного сервиса.

Отдельное внимание уделяется определению границ приоритетных туристских территорий. Новые компетенции акиматов позволят учитывать региональные особенности, туристский потенциал и уровень инфраструктурной готовности, обеспечив более системный и сбалансированный подход к развитию туризма на местах.

Отметим, что за последние четыре года доход Казахстана от туризма составил 1,2 трлн тенге. При устойчивом росте туристического потока отрасль по-прежнему нуждается в системной законодательной и инфраструктурной поддержке.