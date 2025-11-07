РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:35, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Один туристский объект рекламируется несколькими организациями — депутат Мажилиса

    Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смолякова озвучила ряд предложений по развитию туризма в мобильной студии телеканала «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Екатерина Смолякова
    Кадр из видео

    Как отметила Е. Смолякова, за последние 4 года Казахстан получил от туризма 1,2 триллиона тенге дохода. Количество туристов растет, есть тенденции развития, но сфера туризма требует законодательной и инфраструктурной поддержки. 

    — В связи с этим, в Мажилисе предложили внести поправки в законопроект. Цель поправок — развитие внутреннего туризма. Мы несли 3 важных предложения, — говорит депутат. 

    Е. Смолякова, в первую очередь, отметила необходимость поддержки предпринимателей. 

    — Я посетил ряд туристских объектов страны. Например, в ВКО посетила Катон-Карагай, известном красивой природой. Здесь предприниматели хотят развивать водный туризм. На будущее стоит задача систематизировать механизмы субсидирования и определить его размеры, — сказала Е.Смолякова.

    По ее мнению, Министерство должно утвердить типовые правила для визит-центров.

    — В каждом регионе есть приоритетные туристические зоны. Их выявление и обозначение должно стать задачей для местных уполномоченных органов — маслихатов, и общественных советов. Если они будут вносить предложения, Министерство туризма и спорта будет их размещать на своем официальном сайте, — сказала спикер. 

    Третье предложение мажилисменов касается деятельности национальной компании «Kazakh Tourism».

    — Основная цель компании — маркетинг и продвижение имиджа страны на международной арене. Сейчас один туристский объект рекламируют несколько организаций, расходуя средства. Среди них «Kazakh Tourism», местные акиматы, туристское бюро в Алматы. Это ведет к дополнительным расходам. В связи с этим, мы предлагаем оставить полномочия только за «Kazakh Tourism», — сказала депутат. 

    На пленарном заседании Мажилиса был одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки туристской отрасли». 

