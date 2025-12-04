Акимат ЗКО отозвал иск против жительницы, чей дом пострадал от наводнения

По словам Айгуль Сабыр, акимат Западно-Казахстанской области отозвал иск.

— Вчера секретарь суда сообщил, что заседание, назначенное на 3 декабря, не состоится, — сказала она.

В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в акимат ЗКО.

В акимате подтвердили, что иск действительно отозван.

— Иск отозван областным акиматом для продолжения работы по конструктивному диалогу с заинтересованными сторонами. Такое решение принято в целях обеспечения стабильности и поиска оптимального решения, — говорится в официальном ответе.

Ранее жительница Уральска, учительница Айнур Сабыр, пожаловалась в соцсетях, что акимат намерен отобрать квартиру, предоставленную ей в прошлом году после затопления ее дома.