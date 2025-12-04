Акимат ЗКО отозвал иск против жительницы, чей дом пострадал от наводнения
Как сообщалось ранее, жительница Уральска Айнур Сабыр рассказала, что акимат намеревался изъять у нее жилье, предоставленное после наводнения в прошлом году, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Айгуль Сабыр, акимат Западно-Казахстанской области отозвал иск.
— Вчера секретарь суда сообщил, что заседание, назначенное на 3 декабря, не состоится, — сказала она.
В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в акимат ЗКО.
В акимате подтвердили, что иск действительно отозван.
— Иск отозван областным акиматом для продолжения работы по конструктивному диалогу с заинтересованными сторонами. Такое решение принято в целях обеспечения стабильности и поиска оптимального решения, — говорится в официальном ответе.
Ранее жительница Уральска, учительница Айнур Сабыр, пожаловалась в соцсетях, что акимат намерен отобрать квартиру, предоставленную ей в прошлом году после затопления ее дома.