Жительница Уральска: акимат хочет отобрать выданную после паводков квартиру

Как сообщила женщина, ее большой дом на территории Уральска, в который были подведены газ, электричество и вода, целый месяц находился под водой.

По ее словам, согласно поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева о предоставлении жилья всем пострадавшим от паводка акимат Уральска предоставил жилье взамен пришедших в негодность домов, возместив ущерб.

— Через год аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев подал в суд на жителей и просит признать незаконными дома, предоставленные акиматом Уральска. Когда нам давали жилье, наши документы прошли несколько проверок. Специалисты сказали, что наш затопленный дом «непригоден для проживания», специальные комиссии приняли решение о предоставлении жилья. По поручению Президента предприниматели страны оказали помощь пострадавшим от чрезвычайного происшествия. И мне было предоставлено жилье при спонсорской помощи завода «Алагеум», — рассказала Айнур Сабыр.

По ее словам, в то время, как жители только начали забывать свое бедственное положение после паводка, аким области начал предъявлять претензии.

— Когда наш дом был затоплен, мы ходили и стучались во все двери, в рассмотрение наших документов вмешалась и прокуратура города Уральска, и мы, около 30 жителей, получили жилье одинаково. У нас одинаковое положение. Теперь, когда наступает зима, куда нас хочет отправить аким области? Наши пришедшие в негодность дома снесены. Участки перешли в собственность государства. Куда мы теперь пойдем? Или поручение Президента выполнялось лишь пока утихнет шум после чрезвычайного происшествия? Если аким области не проявляет сочувствия к жителям, кто тогда нам поможет?, — отмечает женщина.

По этому поводу был направлен специальный запрос в акимат ЗКО.

Как сообщила пресс-служба акимата области, в соответствии с результатами анализа, проведенного Департаментом экономических расследований по ЗКО, установлено, что со стороны отдельных членов комиссии при акимате города Уральска в ходе выделения жилья и возмещения ущерба жителям дачных массивов во время ликвидации последствий паводка на территории области были совершены противозаконные действия.

Материалы анализа, с целью принятия соответствующих мер по приведению в соответствие с законодательством работы комиссии были направлены акиму области.

— После всестороннего рассмотрения поступивших аналитических материалов, для принятия законного решения поданы исковые заявления в отношении двух человек, бывших в составе комиссии. Оценка и принятие решения по данному вопросу относятся к компетенции суда. В указанной ситуации только уполномоченный орган, только суд дает окончательную оценку, а любые публичные заявления, искажающие факты, формирующие ложное представление в обществе могуть быть рассмотрены как давление на судопроизводство, — говорится в официальном ответе.

