После каждого дождя — потоп: в Уральске жители общежития бьют тревогу

Снаружи — благоустроено, внутри — сплошная разруха

В самом центре города по улице Курмангазы, 165 расположено девятиэтажное здание, которое в своё время было построено как общежитие швейной фабрики имени Клары Цеткин (позже — «Диана»).

Жительница восьмого этажа Сайран Толегенова рассказывает, что осенью и весной во время дождей весь этаж полностью оказывается под водой. По её словам, в такие дни вода буквально потоком льётся с девятого этажа. Электричество отключается, штукатурка на стенах осыпается.

— Мы вынуждены ходить по воде. В связи с этим обращаемся за помощью. Хотелось бы, чтобы хотя бы крышу привели в порядок. Я — мать четверых детей. Поскольку я одна их воспитываю, у меня нет возможности самим сделать ремонт. В квартире постоянно сырость. Маленькие дети часто болеют и из-за этого не могут ходить в школу. Мы сами собирали по 13 тысяч тенге и поставили железную дверь. Иначе сюда заходил бы кто угодно и воровал лампочки. Ночуют самые разные люди — и пьющие, и непьющие, — рассказывает С. Толегенова.

Жительница того же этажа Карлыгаш Агисенова отмечает, что, несмотря на обновлённый фасад, внутри здание находится в условиях, которые трудно назвать пригодными для жизни.

— Стоит только зайти внутрь — и всё становится ясно. Окна разбиты, с огромными щелями. Электропроводка полностью изношена, всё оголено. А если кого-нибудь ударит током, что тогда? Здесь живут больные дети, пожилые люди… Смотреть на это больно. Акимат обязан прийти и изучить ситуацию. Лифт не работает. Прежде всего, необходимо отремонтировать крышу, пока стоит сухая погода. Кроме того, специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля должны бы проверить состояние подвала, который постоянно заполняется водой, стекающей с протекающей крыши, — говорит К. Агисенова.

По словам жильцов, накануне форума Казахстанско-Российского межрегионального сотрудничества общежитие было внесено в городской список объектов, подлежащих ремонту. Однако, хотя фасад полностью обновили, крышу так и не отремонтировали.

Представитель КСК «Юность» Анар Оралбаева уточняет, что здание было построено в 1974 году. Всего в нём 208 комнат. Пять лет назад проводилась разъяснительная работа, чтобы включить дом в программу модернизации жилья. Однако согласились лишь владельцы 30-40 комнат. Суть программы в том, что жильцы могут выплачивать средства на капитальный ремонт в рассрочку — до 15 лет. Но большинство собственников отказались, мотивируя это тем, что при наличии задолженности, они не смогут продать свои помещения.

В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагалось собрать деньги на ремонт крыши. В первом блоке дома на верхних этажах проживает много мужчин, поэтому они смогли привести свою часть в порядок самостоятельно. А вот во втором блоке жильцы, особенно те, кто живёт ниже шестого этажа, заявили, что им ремонт крыши не нужен. Социальное положение многих здесь крайне тяжёлое. В доме проживает мужчина, прикованный к инвалидной коляске, есть дети с ограниченными возможностями. Почти половина жильцов — одинокие матери. Тем не менее, даже в маленьких комнатах растут дети, которые прекрасно учатся, занимаются спортом и нередко достигают значительных успехов.

— Те, кто недавно приобрёл жильё и отремонтировал крышу над собой, всё равно оказались в частично защищённом положении: если крыша не отремонтирована полностью, вода по-прежнему находит пути для проникновения. В здании отсутствует горячая вода. На этаже — общая кухня, где все по очереди пользуются одной газовой плитой. Есть люди, которые по-прежнему воспринимают своё жильё как общежитие, а не как собственность, и месяцами не оплачивают обязательные взносы. Они не ощущают себя владельцами. Есть и арендаторы. В конечном итоге, чтобы улучшить условия проживания, сами жители тоже должны проявлять активность, — объясняет А. Оралбаева.

На проспекте Абая расположено ещё одно девятиэтажное здание — бывшее общежитие швейной фабрики имени Клары Цеткин. Его судьба во многом похожа на судьбу здания на улице Курмангазы.

По словам начальника коммунального сектора городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ергена Салимова, вопрос капитального ремонта этих общежитий рассматривается в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан № 736 от 23 сентября 2022 года. В соответствии с требованиями программы «Нұрлы жер», капитальный ремонт возможен только при условии согласия не менее двух третей жильцов.

Место, непригодное для жизни

В посёлке Зачаган в пятиэтажном бывшем общежитии по адресу улица Жангир хана, 15 ситуация ещё более тяжёлая.

Гульзия Зеинова, проживающая здесь вместе с супругом, переехала в 2011 году из села Белес Байтерекского района. По состоянию здоровья ей требуется регулярное наблюдение у эндокринолога и лечение дважды в год, поэтому супругам пришлось перебраться в город. На тот момент им хватило средств лишь на двухкомнатное жильё.

— Кто бы мог подумать, что мы окажемся в таких условиях. Живём, буквально выживая, место, куда и собаку не привяжешь. Когда идёт дождь, с крыши льёт как из ведра. Я — инвалид первой группы. Моя пенсия в 103 тысячи тенге полностью уходит на лекарства. У меня астма, мне тяжело дышать. Многие здесь — арендаторы. Есть многодетные семьи, одинокие матери. Алкоголики собираются, распивают спиртное, постоянно дерутся. Был и случай убийства. Природного газа нет. Два или три раза происходили возгорания газовых баллонов. Мужчины едва успевали выбрасывать их на улицу — так и спаслись. Каждый день мы выходим из дома с тревогой, — рассказывает Г. Зеинова.

По её словам, в общежитии сейчас нет кооператива собственников. Когда-то здесь была детская площадка, но она перешла в частные руки.

— Мы приглашали строительные компании, разговаривали с представителями трёх фирм. Но они отказались: по их словам, даже после капитального ремонта дом вновь придёт в негодность через три года. В подвале мы кое-как латали теплотрассу, но и оттуда течёт вода. Приходится постоянно собирать деньги. Мы заказали техническое заключение за 350 тысяч тенге, и по его результатам дом признали аварийным. Однако неизвестно, когда будет решён наш вопрос. Сейчас мы оформляем земельный акт. После этого надеемся получить другое жильё, — добавила Г. Зеинова.

Житель четвёртого этажа Нурлыбек Зулпыкаров также подтвердил, что с крыши течёт вода и крупные фрагменты облицовки отваливаются.

Е. Салимов уточнил, что согласно техническому заключению ТОО «EmirStroy» от 4 апреля 2025 года, это здание внесено в список аварийных домов Уральска. В случае, если его официально признают аварийным, жители смогут встать в очередь на получение жилья по категории «Граждане, единственное жильё которых признано аварийным».

Ещё одним объектом, непригодным для проживания по жалобам жителей, является старое общежитие по адресу улица И. Ружейникова, 13. Крыша у него также протекает.

Согласно данным отдела, ТОО «Hasen B» провело техническое обследование кирпичного дома с одним подъездом и 65 квартирами. В заключении от 24 февраля 2025 года указано, что отдельные части здания находятся в предаварийном состоянии — четвёртой категории.

В соответствии с законодательством, жильё считается аварийным только при присвоении ему V категории. Лишь в этом случае жители имеют право встать в очередь на получение жилья через «Отбасы банк». Поэтому жильцы и подрядная организация ведут переговоры о проведении повторной экспертизы для пересмотра уровня аварийности.

— В Уральске около 25 общежитий, и большинство из них имеют неудовлетворительное техническое состояние — предаварийное. У многих нет формы управления. На протяжении последних пяти лет мы регулярно встречаемся с жителями, объясняя им возможности участия в программе «Нұрлы жер» и необходимость ремонта отдельных частей зданий. Но из-за низкой активности жильцов реализовать эти меры пока невозможно. Во многих домах заметны трещины, проседание фундамента, разрушенные стены и повреждённые несущие конструкции, — подытожил Е. Салимов.

Что говорит депутат маслихата?

Отвечая на запрос Kazinform, депутат городского маслихата Уральска Нургуль Ашикова сообщила, что хорошо знает о состоянии общежития по улице Курмангазы, 165.

— В Уральске много подобных общежитий. Со следующей недели мы создадим комиссию и займёмся проблемами таких домов. Также я направлю депутатский запрос в городской акимат и в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Совместно с заинтересованными организациями и самими жителями мы будем искать пути решения, — сказала Н. Ашикова.

