Акимат выиграл суд и обустроит сквер на Момышулы – Сатпаева в Астане

- По данному участку прошел суд первой инстанции, где суд принял сторону акимата. Тем самым, мы ожидаем в следующем году благоустройство данного сквера, - сообщил аким района Алматы Рустем Тауекелов на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.

По его словам, в районе Алматы продолжают ремонтировать и благоустраивать городскую инфраструктуру:

- провели ямочный ремонт на 74 улицах;

- восстановили 42 внутриквартальные территории на более чем 500 участках;

- нанесли разметку на 30 пешеходных переходах, где ранее были только знаки. Это сделали к началу учебного года;

- провели средний ремонт на 7 улицах общей протяженностью до 11 км;

- благоустроили 15 общественных пространств.

Ранее мы рассказывали, что сквер возле «Тулпара» в Астане достроят после суда. Часть будущего парка уже благоустроили.