Акимат выиграл суд и обустроит сквер на Момышулы – Сатпаева в Астане
В Астане акимат планирует обустроить сквер на пересечении проспекта Момышулы и улиц Сатпаева. Решение приняли после многочисленных обращений жителей, чтобы предотвратить точечную застройку, передает корреспондент агентства Kazinform.
- По данному участку прошел суд первой инстанции, где суд принял сторону акимата. Тем самым, мы ожидаем в следующем году благоустройство данного сквера, - сообщил аким района Алматы Рустем Тауекелов на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.
По его словам, в районе Алматы продолжают ремонтировать и благоустраивать городскую инфраструктуру:
- провели ямочный ремонт на 74 улицах;
- восстановили 42 внутриквартальные территории на более чем 500 участках;
- нанесли разметку на 30 пешеходных переходах, где ранее были только знаки. Это сделали к началу учебного года;
- провели средний ремонт на 7 улицах общей протяженностью до 11 км;
- благоустроили 15 общественных пространств.
Ранее мы рассказывали, что сквер возле «Тулпара» в Астане достроят после суда. Часть будущего парка уже благоустроили.