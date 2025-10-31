РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:03, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Акимат выиграл суд и обустроит сквер на Момышулы – Сатпаева в Астане

    В Астане акимат планирует обустроить сквер на пересечении проспекта Момышулы и улиц Сатпаева. Решение приняли после многочисленных обращений жителей, чтобы предотвратить точечную застройку, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    сквер
    Фото: акимат Астаны

    - По данному участку прошел суд первой инстанции, где суд принял сторону акимата. Тем самым, мы ожидаем в следующем году благоустройство данного сквера, - сообщил аким района Алматы Рустем Тауекелов на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.

    По его словам, в районе Алматы продолжают ремонтировать и благоустраивать городскую инфраструктуру:

    - провели ямочный ремонт на 74 улицах;
    - восстановили 42 внутриквартальные территории на более чем 500 участках;
    - нанесли разметку на 30 пешеходных переходах, где ранее были только знаки. Это сделали к началу учебного года;
    - провели средний ремонт на 7 улицах общей протяженностью до 11 км;
    - благоустроили 15 общественных пространств.

    Ранее мы рассказывали, что сквер возле «Тулпара» в Астане достроят после суда. Часть будущего парка уже благоустроили. 

    Дамира Кеңесбай
    Автор
