Акимат Туркестанской области и минстроительства Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат Туркестанской области и министерство строительства Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметили в акимате, совместный меморандум станет важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом, обе стороны намерены тесно развивать торговые связи, увеличить объемы двусторонних инвестиций и технологий.

«Туркестан мы развиваем в 3 направлениях, чтобы сделать его культурным центром не только Казахстана, но и всего тюркского мира. Духовно-культурный центр — это территория, где мы покажем нашу историю и традиции. Здесь строятся туристические места, этноаул, ботанический сад, библиотека, театры. Вместе с тем, первый объект, который был введен в эксплуатацию в административно-деловом центре — это акимат области. Кроме того, здесь возводят Дома управлений и департаментов, конгресс-холл. В целом, мы готовы поддержать каждый инвестиционный проект. Я призываю вас всех присоединиться к этим благим делам и внести свой вклад в развитие священного Туркестана», - сказал Умирзак Шукеев.

С этой целью министерство строительство РУ намерено рассмотреть возможность инвестировать в строительную сферу Туркестанской области. В свою очередь областной акимат в пределах своей компетенции намерен поддержать инициативы и создать благоприятные условия для их реализации.

Ожидается, что меморандум, подписанный заместителем акима Туркестанской области М.Мырзалиевым и первым заместителем министра строительства Республики Узбекистан Ш. Хидоятовым, внесет вклад в развитие региона.