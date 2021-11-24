Акимат столицы заплатит 1,5 млрд тенге за 82 земельных участка для госнужд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата города Нур-Султана седьмого созыва одобрен проект по выплате Управлением жилья жилищной инспекции компенсаций владельцам 82 земельных участков на общую сумму 1,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект решения маслихата «О согласовании проектов условий вывода земельных участков и другого недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» был представлен руководителем столичного Управления жилья и жилищной инспекции Ануаром Саиповым.

«На рассмотрение сессии городского маслихата вносится проект условий выкупа 82 земельных участков по 12 объектам общей площадью 4,05 гектара на сумму 1 млрд 486 млн тенге», – сказал А. Саипов.

Условие выкупа земельных участков включает следующие объекты:

1. Строительство улиц А-50 и А-51 – между улицами А. Байтурсынова и Ж. Нажимеденова;

2. Строительство административного здания на пересечении проспекта Туран и улицы № 227;

3. Строительство административного здания на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Хусейн Бен Талала;

4. Строительство комплекса зданий и паркинга на пересечении проспектов Тәуелсіздік и Шарля де Голля;

5. Строительство новой улицы в районе пересечения улиц Шарля де Голля и Аскара Токпанова;

6. Строительство многоквартирного жилого комплекса с комплексом зданий и паркингом в районе домов № 2/2 и № 2/1 по улице Ш. Кудайбердыулы;

7. Строительство многоквартирного жилого комплекса с комплексом зданий и паркингом на пересечении улиц Кумисбекова и Косшыгулова;

8. Благоустройство участка на пересечении улиц Акадыр и Игилик;

9. Благоустройство участка в районе дома № 16 по улице Суворова;

10. Строительство школы на пересечении улиц Тайбурыл и Игилик жилого массива «Ондирис»;

11. Строительство школы на пересечении улиц А. Иманова и газеты «Егемен Қазақстан»;

12. Строительство парка-сквера в жилом массиве «Тельман».

«Собственники всех земельных участков ознакомлены с суммами предложенной компенсации. Есть письменные согласия», – отметил А. Саипов.