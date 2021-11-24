Акимат столицы заплатит 1,5 млрд тенге за 82 земельных участка для госнужд
Проект решения маслихата «О согласовании проектов условий вывода земельных участков и другого недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» был представлен руководителем столичного Управления жилья и жилищной инспекции Ануаром Саиповым.
«На рассмотрение сессии городского маслихата вносится проект условий выкупа 82 земельных участков по 12 объектам общей площадью 4,05 гектара на сумму 1 млрд 486 млн тенге», – сказал А. Саипов.
Условие выкупа земельных участков включает следующие объекты:
1. Строительство улиц А-50 и А-51 – между улицами А. Байтурсынова и Ж. Нажимеденова;
2. Строительство административного здания на пересечении проспекта Туран и улицы № 227;
3. Строительство административного здания на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Хусейн Бен Талала;
4. Строительство комплекса зданий и паркинга на пересечении проспектов Тәуелсіздік и Шарля де Голля;
5. Строительство новой улицы в районе пересечения улиц Шарля де Голля и Аскара Токпанова;
6. Строительство многоквартирного жилого комплекса с комплексом зданий и паркингом в районе домов № 2/2 и № 2/1 по улице Ш. Кудайбердыулы;
7. Строительство многоквартирного жилого комплекса с комплексом зданий и паркингом на пересечении улиц Кумисбекова и Косшыгулова;
8. Благоустройство участка на пересечении улиц Акадыр и Игилик;
9. Благоустройство участка в районе дома № 16 по улице Суворова;
10. Строительство школы на пересечении улиц Тайбурыл и Игилик жилого массива «Ондирис»;
11. Строительство школы на пересечении улиц А. Иманова и газеты «Егемен Қазақстан»;
12. Строительство парка-сквера в жилом массиве «Тельман».
«Собственники всех земельных участков ознакомлены с суммами предложенной компенсации. Есть письменные согласия», – отметил А. Саипов.