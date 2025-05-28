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    17:17, 28 Май 2025 | GMT +5

    Акимат Шымкента опроверг слухи о сговоре на строительных тендерах

    Власти заверили, что конкурсы проходят прозрачно, а победители определяются на основе реального соперничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Строительство многоквартирного дома, Көп пәтерлі тұрғын үй құрылысы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В ответ на распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что строительные тендеры в Шымкенте якобы «поделили» между собой две компании, акимат выступил с официальным разъяснением.

    Как сообщил руководитель городского управления госзакупок Бауыржан Ниязбеков, информация о монополизации конкурсов не имеет под собой оснований.

    Также не соответствует действительности информация о том, что еще четыре компании якобы участвуют в конкурсах в качестве «второстепенных участников».

    — Заявления о том, что все тендеры якобы заранее распределяются между двумя компаниями, не соответствуют действительности. Так же недостоверна и информация о якобы подставных участниках, играющих роль «массовки». Победители определяются исключительно на основе рейтингово-балльной системы в условиях реальной конкуренции, — подчеркнул Б. Ниязбеков.

    Заместитель акима города Сарсен Қуранбек также опроверг слухи о каких-либо ограничениях на участие в конкурсах. Он заверил, что все строительные тендеры проводятся прозрачно и в соответствии с законодательством.

    — Любая компания, соответствующая требованиям и обладающая необходимыми ресурсами, может участвовать. Побеждают те, кто действительно готов выполнять работы качественно и в срок. Поскольку речь идет о значительных бюджетных средствах, требования к участникам закономерно высоки, — пояснил замакима.

    Ранее в акимате опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на территории парка «Мир фантазий», подлежащего демонтажу.

    Теги:
    Регионы Шымкент Акимат Строительство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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