Акимат Шымкента опроверг слухи о сговоре на строительных тендерах

В ответ на распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что строительные тендеры в Шымкенте якобы «поделили» между собой две компании, акимат выступил с официальным разъяснением.

Как сообщил руководитель городского управления госзакупок Бауыржан Ниязбеков, информация о монополизации конкурсов не имеет под собой оснований.

Также не соответствует действительности информация о том, что еще четыре компании якобы участвуют в конкурсах в качестве «второстепенных участников».

— Заявления о том, что все тендеры якобы заранее распределяются между двумя компаниями, не соответствуют действительности. Так же недостоверна и информация о якобы подставных участниках, играющих роль «массовки». Победители определяются исключительно на основе рейтингово-балльной системы в условиях реальной конкуренции, — подчеркнул Б. Ниязбеков.

Заместитель акима города Сарсен Қуранбек также опроверг слухи о каких-либо ограничениях на участие в конкурсах. Он заверил, что все строительные тендеры проводятся прозрачно и в соответствии с законодательством.

— Любая компания, соответствующая требованиям и обладающая необходимыми ресурсами, может участвовать. Побеждают те, кто действительно готов выполнять работы качественно и в срок. Поскольку речь идет о значительных бюджетных средствах, требования к участникам закономерно высоки, — пояснил замакима.

Ранее в акимате опровергли информацию о строительстве жилого комплекса на территории парка «Мир фантазий», подлежащего демонтажу.