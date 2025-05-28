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    14:46, 28 Май 2025 | GMT +5

    Акимат опроверг слухи о строительстве ЖК на территории парка в Шымкенте

    Слухи о строительстве жилого комплекса на территории бывшего парка аттракционов «Киял әлемі» («Мир фантазий») не подтвердились. В акимате Шымкента официально заявили: ни о каком ЖК речи не идёт — участок в центре города отдан под общественное благоустройство. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    В шымкентском парке «Мир фантазий» начался снос незаконных построек
    Фото: кадр из видео

    — Мы планируем создать здесь современный, доступный и комфортный городской сквер. Никаких многоэтажек, как предполагают некоторые, не будет. Новый парк, надеемся, оправдает и даже превзойдет фантазии горожан, — прокомментировали в пресс-службе акимата.

    Ранее суд признал размещение парка незаконным. С 2011 года развлекательный комплекс работал на государственной земле без правовых оснований. Межрайонный экономический суд удовлетворил иск департамента земельных ресурсов — арендатор обязан вернуть участок городу.

    После вступления решения в силу последовал новый иск — уже о принудительном сносе всех самовольных построек. Суд вновь встал на сторону акимата. Порядка четырех гектаров земли в центре города должны быть очищены и приведены в первоначальное состояние.

    Судебные исполнители уведомили владельцев о необходимости снести девять капитальных объектов за свой счет. После отказа выполнить предписание добровольно, был дан ход принудительному исполнению.

    Во время демонтажа арендаторы и работники пытались блокировать работу тяжелой техники, мешая проезду. На место пришлось вызывать полицию.

    Ранее сообщалось о начале демонтажа ограждения и аттракционов в парке «Кен Баба».

    Теги:
    Регионы Шымкент Акимат Строительство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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