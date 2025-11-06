Акимат области Улытау и Qarmet укрепляют социальное партнерство

Акимат области Улытау и акционерное общество Qarmet заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на социально-экономическое развитие региона. Документ закрепил стратегическое партнерство государства и бизнеса и стал шагом к реализации конкретных проектов, которые улучшат повседневную жизнь жителей Каражала.

Согласно соглашению, Qarmet возьмет на себя финансирование ряда социальных проектов, рассчитанных на период 2026–2028 годов. Основное внимание уделено здравоохранению, образованию, спорту и развитию городской инфраструктуры. Эти направления определены как ключевые для устойчивого развития малых промышленных городов.

Одним из первых проектов станет капитальный ремонт детского сада «Балбөбек», который долгие годы нуждался в обновлении. После реконструкции учреждение сможет принять больше воспитанников и обеспечит комфортные условия для обучения и отдыха детей.

Важным направлением сотрудничества станет поддержка коммунальной службы города. Для повышения эффективности работы КГКП «Городское коммунальное хозяйство» планируется приобретение новой спецтехники. Это позволит улучшить санитарное состояние улиц и повысить качество обслуживания населения.

Отдельный акцент сделан на сфере здравоохранения. Qarmet намерена профинансировать ежемесячные доплаты к заработной плате врачей и медицинских специалистов Каражальской городской больницы. Такой подход поможет привлечь в город квалифицированных медиков, создать условия для их профессионального роста и удержания кадров.

Кроме того, компания готова инвестировать в развитие массового спорта и формирование культуры здорового образа жизни. Поддержка спортивных инициатив, проведение соревнований и создание современной инфраструктуры позволят вовлечь молодежь в активную жизнь и укрепить общественное здоровье. Местные органы власти отмечают, что только совместные усилия бизнеса и государства способны решать задачи комплексного развития территорий.

Компания Qarmet давно зарекомендовала себя надежным партнером региона. Это крупнейший горно-металлургический гигант страны, осуществляющий полный цикл производства стали — от добычи железной руды до выпуска готового проката. Помимо экономических показателей, предприятие уделяет особое внимание вопросам экологической, социальной и корпоративной ответственности.

Подписание меморандума стало логичным продолжением социально ответственной политики компании. Qarmet уже реализует ряд инициатив в других городах присутствия — от модернизации социальных объектов до участия в программах по улучшению экологии и благоустройству. Это позволяет выстраивать долгосрочные отношения между властью, бизнесом и обществом, когда каждый из участников вкладывает ресурсы и опыт в общее дело — развитие региона.

Таким образом, совместный проект акимата области Ұлытау и компании Qarmet не только укрепляет социальную инфраструктуру Каражала, но и служит примером устойчивого сотрудничества, в котором бизнес становится активным участником жизни территории.

Меморандум между акиматом области Улытау и Qarmet демонстрирует, как государственно-частное партнерство может превращаться в реальные дела — ремонт детсадов, поддержку врачей и развитие городской среды. Такие проекты становятся фундаментом, на котором строится социально ответственное и устойчивое будущее регионов Казахстана.

Ранее сообщалось, что компания Qarmet Recycling и FST Engineering Co. подписали предконтрактное соглашение о реализации совместного проекта по переработке железорудных хвостов в городе Лисаковск.