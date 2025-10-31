В Лисаковске создадут современный комплекс по переработке вторичных ресурсов

Компания Qarmet Recycling и FST Engineering Co. подписали предконтрактное соглашение о реализации совместного проекта по переработке железорудных хвостов в городе Лисаковск. Новый производственный комплекс станет одним из крупнейших в регионе предприятий по вторичной переработке минеральных ресурсов.

Главная цель инициативы — создание современного и экологически безопасного производства, которое позволит возвращать в оборот ценные компоненты и снижать нагрузку на окружающую среду. Проект предусматривает внедрение международных технологических стандартов и инновационных инженерных решений.

На первом этапе планируется перерабатывать порядка двух миллионов тонн вторичного сырья в год, что позволит получать более одного миллиона тонн железорудного концентрата. Этот концентрат впоследствии будет направляться в металлургическое производство, закрывая часть потребности отрасли в сырье.

Фото: Qarmet

Компания FST Engineering Co., основанная в 1994 году, является одним из признанных лидеров инженерного проектирования и строительства промышленных комплексов. Она реализует решения полного цикла — от добычи и обогащения руды до выпуска стали. Опыт международной компании позволит адаптировать лучшие мировые практики под казахстанские реалии.

— Реализация проекта осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление это переработка продукции с последующей дефосфорацией, включающая проведение комплексных исследований и выбор оптимальной технологической схемы, обеспечивающей высокое качество получаемого концентрата. Второе направление — переработка железной руды и процессы дефосфорации, — отметил Сергей Малыхин, директор по переработке компании Qarmet.

В прошлом году Qarmet провел глобальный форум по переработке «Qarmet Recycling». На данный момент в распоряжении компании находится более 750 миллионов тонн исторически накопленного вторичного сырья, включая сталеплавильные и доменные шлаки, продукты обогащения угля, отвалы пород и другие материалы. Эти ресурсы активно востребованы в различных отраслях промышленности.

Фото: Qarmet

Qarmet рассматривает переработку вторичных материалов не только как экономически эффективное направление, но и как ключевой элемент устойчивого развития. Реализация подобных проектов позволяет компании сокращать объемы промышленных накоплений, уменьшать углеродный след и возвращать ценные компоненты в производственный цикл, формируя замкнутую экономику полного использования сырья.

Все эти шаги способствуют рациональному использованию природных ресурсов, снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и укреплению позиций компании в области ESG-трансформации. Кроме того, внедрение новых технологий переработки позволит создать дополнительные рабочие места, укрепить научно-техническое сотрудничество и расширить экспортные возможности Казахстана в сфере металлургии.

Qarmet планирует продолжать развивать экологичные решения, формируя замкнутую экономику полного использования ресурсов и внося вклад в укрепление промышленного потенциала страны.