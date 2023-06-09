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Акимат области Абай: Информация о 14 погибших работниках лесничества - фейк

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Июня 2023, 21:59
Акимат области Абай: Информация о 14 погибших работниках лесничества - фейк Фото: gov.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что все 14 пропавших при пожаре работников лесничества найдены мёртвыми. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

«Эта информация не соответствует действительности. Согласно официальным данным, подтверждённым МЧС РК, найдены только трое погибших работников лесхоза. Просим доверять только официальным источникам информации», - отметили в пресс-службе акимата.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

Напомним, большой пожар произошел в области Абай в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы». В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в области Абай.


Происшествия   Акимат   МЧС   Пожар   Фейки   Абайская область   Пожар в области Абай  
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