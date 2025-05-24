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    10:00, 24 Май 2025 | GMT +5

    Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza

    До 17 марта 2026 года акимат Астаны планирует выкупить крупный земельный участок в столице – в квадрате улиц Акмешит, Алматы, Туркестан, Керей и Жанибек хандар, передает корреспондент агентства Кazinform.

    Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza
    Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

    Площадь участка составляет 4,4675 гектаров. Земля находится в частной собственности, и сейчас ее освобождают от временных построек. 

    Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza
    Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

    Раньше здесь располагались общежития, в которых проживали строители, участвовавшие в возведении комплекса Abu Dhabi Plaza.

    Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza
    Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

    Мы уже сообщали о начале демонтажа временных построек на этом участке и пообещали рассказать подробности после получения официального ответа. Как уточнили в акимате в ответ на наш запрос, Управление делами Президента получило разрешение на проведение изыскательских и проектных работ для строительства президентской библиотеки. Срок действия разрешения – до 19 декабря 2028 года.

    Однако пока проект еще не представлен. Архитектурно-планировочное задание и эскизный проект пока отсутствуют.

    Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza
    Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

     

    Теги:
    Астана Акимат Строительство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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