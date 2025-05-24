Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza
До 17 марта 2026 года акимат Астаны планирует выкупить крупный земельный участок в столице – в квадрате улиц Акмешит, Алматы, Туркестан, Керей и Жанибек хандар, передает корреспондент агентства Кazinform.
Площадь участка составляет 4,4675 гектаров. Земля находится в частной собственности, и сейчас ее освобождают от временных построек.
Раньше здесь располагались общежития, в которых проживали строители, участвовавшие в возведении комплекса Abu Dhabi Plaza.
Мы уже сообщали о начале демонтажа временных построек на этом участке и пообещали рассказать подробности после получения официального ответа. Как уточнили в акимате в ответ на наш запрос, Управление делами Президента получило разрешение на проведение изыскательских и проектных работ для строительства президентской библиотеки. Срок действия разрешения – до 19 декабря 2028 года.
Однако пока проект еще не представлен. Архитектурно-планировочное задание и эскизный проект пока отсутствуют.