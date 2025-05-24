Акимат Астаны выкупит участок, где жили строители Abu Dhabi Plaza

Площадь участка составляет 4,4675 гектаров. Земля находится в частной собственности, и сейчас ее освобождают от временных построек.

Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

Раньше здесь располагались общежития, в которых проживали строители, участвовавшие в возведении комплекса Abu Dhabi Plaza.

Фото: Дамира Кенесбай/Kazinform

Мы уже сообщали о начале демонтажа временных построек на этом участке и пообещали рассказать подробности после получения официального ответа. Как уточнили в акимате в ответ на наш запрос, Управление делами Президента получило разрешение на проведение изыскательских и проектных работ для строительства президентской библиотеки. Срок действия разрешения – до 19 декабря 2028 года.

Однако пока проект еще не представлен. Архитектурно-планировочное задание и эскизный проект пока отсутствуют.