Акимат Алматы расторгает договор с еще одним детским лагерем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление образования Алматы после скандала с лагерем в сауне расторгает договор с еще одной компанией ввиду некачественного выполнения обязательств по организации летнего отдыха детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением образования Алматы совместно с членами Общественного совета проверена работа всех детских лагерей, в итоге несоответствующие договорам условия выявлены в двух лагерях: «Арман дала» и «Тау самалы».

«Отметим, что ввиду несоответствующих условий, созданных на базе двух лагерей, Управлением образования принято решение о направлении всех детей в другие два лагеря поэтапно», - сообщили в акимате Алматы.

Так, ранее решение о расторжении договора на оказание услуг было принято в отношении ТОО «Бел Ричи» (лагерь «Арман дала»), подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком. Денежные средства не были выплачены.

Кроме того, после осмотра сотрудниками городского Управления образования условий в лагере «Тау самалы» (ТОО «Айсулу и Т») было принято решение о недопущении детей на территорию указанного лагеря.

«Учитывая длительность проезда до лагеря и особые образовательные потребности детей, они были временно размещены в частной школе в городе Каскелене. Для обеспечения безопасности детей была организована круглосуточная охрана и сопровождение медицинских работников. В период нахождения воспитанников специализированного комплекса «Жануя» в данной школе им было предоставлено шестиразовое питание, культурные мероприятия и другое. Впоследствии воспитанники «Жануя» были возвращены в Алматы по месту их постоянного пребывания.

На сегодняшний день Управлением образования города Алматы отправлено уведомление о расторжении договора с ТОО «Айсулу и Т» ввиду некачественного выполнения обозначенных в договоре обязательств по организации летнего отдыха детей», - отметили в акимате.

Сообщается, что ранее в течение июня – начало июля воспитанники СК «Жануя» отдыхали в загородных лагерях «Орнек», «Юный домостроитель», а также на озере Алаколь.

Всего в Алматы во время летних каникул планируется отправить отдыхать в загородные лагеря около 3000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее в сети распространилось видео, на котором можно было увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. Тогда в управлении образования города сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.