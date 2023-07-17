Лагерь в здании сауны недалеко от Алматы: акимат отреагировал на жалобы родителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. Управление образования города будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одно из пользовательниц социальной сети на своей странице в Facebook опубликовала видео и фото с места проживания детей.

«Вот такой кошмар творится в загородном лагере «Арман дала». Наши детки из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН) по путевкам отправлены были на отдых. Благодарю неравнодушных родителей, которые смогли попасть во внутрь. Все мобильные телефоны были отобраны, родители не могли связаться с детьми. По 100 человек спят в непроветренном помещение. Дети спят на полу. Это просто кошмар», - написала она.

После поступления жалоб от родителей сотрудники управления образования Алматы экстренно выехали в загородный лагерь «Арман». Сообщается, что в отношении компании ТОО «БелРичи» готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках.

В управлении разъяснили, что поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок.

«Так, 13 июля был заключен договор по организации детского отдыха в загородном лагере «Арман дала», 15 июля был осуществлен первый заезд в сопровождении сотрудников Управления образования и при выявлении фактов нарушений требований в экстренном порядке начат процесс развозки детей по домам. В настоящее время в лагере дети не находятся. В ближайшее время они будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников. С поставщиком текущий договор будет расторгнут, а также будет подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком для недопущения участия данной компании в других государственных закупках. Ответственному сотруднику Управления образования объявлен строгий выговор», - прокомментировали ситуацию в управлении образования города.

В настоящее время Управлением образования совместно с общественным советом создана рабочая группа, в ее состав вошли представители родительской общественности, городской прокуратуры и всех заинтересованных органов. В рамках рабочей группы будет совершен объезд всех загородных лагерей. Рабочая группа будет регулярно сообщать о результатах мониторинга загородных лагерей.