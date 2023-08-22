Акимат Алматы подал в суд на подрядчика за срыв сроков по реконструкции здания школы-лицея №48

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом проводимых работ по реконструкции здания школы-лицея № 48 со строительством пристройки, которая началась в июле 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, ремонт должны были завершить за 10 месяцев, но ввиду удорожания строительных материалов в 2022 году проектно-сметная документация прошла корректировку.

«Срок завершения работ был продлен до 31 января 2023 года. Однако в связи с недоброкачественным исполнением обязательств в отношении подрядной организации ТОО «Риголит» подано исковое заявление в суд. В настоящее время ведутся судебные разбирательства», - отметили в акимате.

На сегодня готовность объекта составляет 99%. По блокам 1 и 2 проведены работы по сейсмоусилению зданий, заменены внутренние инженерные сети, завершены внутренние и наружные отделочные работы. По блокам 3, 4, 5 завершены все монолитные работы, проведены и подключены инженерные сети, установлена кровля здания и оконные блоки, проведены внутренние отделочные работы. Проводятся работы по наружной отделке блоков 3, 4, 5, благоустройства территории и настройка оборудования.

К началу учебного года объект планируется сдать в эксплуатацию.