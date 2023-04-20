Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Акимат Алматы подал иск о сносе коттеджей, строящихся на месте бывшего оврага

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Апреля 2023, 15:55
Акимат Алматы подал иск о сносе коттеджей, строящихся на месте бывшего оврага

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с акимом города пожаловалась на строительство коттеджного городка на месте бывшего оврага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница садоводческого товарищества «Алатау-2», обращаясь к акиму Ерболату Досаеву заявила, что из-за строительства у некоторых соседей потрескались стены дома.

«У меня вопрос по поводу застройки коттеджного городка Baganashil Hills на месте бывшего оврага. 15 лет назад этот овраг был засыпан… Теперь там собираются строить коттеджный городок – 74 коттеджа. Мы, жители, этим озабочены. Из-за строительства у некоторых соседей потрескались стены дома. Через несколько лет это может стать проблемой для всех, потому что овраг – это пересохшее русло реки. Эта вода может обратно вернуться, об этом вам скажет любой специалист по водным ресурсам», - сказала она.

На этот вопрос ответил руководитель управления градостроительного контроля Алматы Бахытжан Наурзбеков. По его словам, строительством занимается ТОО Everest.

«На сегодняшний день мы подали в суд, чтобы снести застройку. Там незаконно начали строительство около 10 объектов – ИЖС, двухэтажные дома. Подготовка иска по запрету строительства у нас в работе», - заявил он.

Ранее алматинка в Facebook опубликовала видео с места строительства.


Алматы   Акимат   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау