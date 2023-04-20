Акимат Алматы подал иск о сносе коттеджей, строящихся на месте бывшего оврага

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с акимом города пожаловалась на строительство коттеджного городка на месте бывшего оврага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница садоводческого товарищества «Алатау-2», обращаясь к акиму Ерболату Досаеву заявила, что из-за строительства у некоторых соседей потрескались стены дома.

«У меня вопрос по поводу застройки коттеджного городка Baganashil Hills на месте бывшего оврага. 15 лет назад этот овраг был засыпан… Теперь там собираются строить коттеджный городок – 74 коттеджа. Мы, жители, этим озабочены. Из-за строительства у некоторых соседей потрескались стены дома. Через несколько лет это может стать проблемой для всех, потому что овраг – это пересохшее русло реки. Эта вода может обратно вернуться, об этом вам скажет любой специалист по водным ресурсам», - сказала она.

На этот вопрос ответил руководитель управления градостроительного контроля Алматы Бахытжан Наурзбеков. По его словам, строительством занимается ТОО Everest.

«На сегодняшний день мы подали в суд, чтобы снести застройку. Там незаконно начали строительство около 10 объектов – ИЖС, двухэтажные дома. Подготовка иска по запрету строительства у нас в работе», - заявил он.

Ранее алматинка в Facebook опубликовала видео с места строительства.