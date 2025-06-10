Акимат Алматы продал списанные автобусы за 160 млн тенге

На электронной площадке было выставлено 573 автобуса, которые находятся в неисправном состоянии и оценены как металлолом. Балансодержателем техники является ТОО «Алматыэлектротранс».

Согласно информации, опубликованной на сайте электронных торгов, стартовая цена лота составляла 93 миллиона тенге. По итогам торгов транспортные средства были проданы за 160 миллионов 332 тысячи тенге.

Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Информация о победителе на сайте отсутствует. Однако в ТОО «Алматыэлектротранс» сообщили, что автобусы приобрело ТОО «Арда Курылыс».

Согласно условиям технического задания, победитель торгов обязан самостоятельно вывезти имущество в течение 60 календарных дней. При необходимости разукомплектация автобусов до состояния металлолома должна производиться за пределами территории хранения.

Списанный транспорт хранится в селе Кайназар Алматинской области, на территории ТОО «Дархан».

Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Ранее сообщалось, что акимат Алматы арендовал эту стоянку для хранения списанных автобусов за 196 млн тенге.

Отметим, что автобусы уже выставлялись на продажу ранее – 2 мая 2025 года, однако торги были признаны несостоявшимися. Затем лот вновь опубликовали 14 мая.



