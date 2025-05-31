Акимат Алматы арендовал стоянку для списанных автобусов за 196 млн тенге

Согласно данным сайта государственных закупок, услугу по аренде земельного участка оказывает ТОО «DARHAN».

Участок площадью почти 5 гектаров расположен в селе Кайназар Алматинской области, в пределах 50 километров от Алматы.

Контракт по оказанию услуг по аренде земельного участка был заключен в 2023 году. Согласно договору, «Алматыэлектротранс» должен перечислить всю сумму до 31 декабря 2025 года. Утвержденная сумма на первый год составила 7,84 млн тенге, на второй год – 94 млн тенге, и на 2025 год – аналогичная сумма.

В техническом задании указано, что арендованная территория должна соответствовать ряду требований: наличие ограждения с колючей проволокой, складских помещений, охранных постов, видеонаблюдения, электричества и твердого грунта.

Согласно условиям договора, компания обязана обеспечить охраняемую и оборудованную площадку для хранения автобусов Yutong, признанных непригодными к эксплуатации.

Балансодержателем списанной техники выступает ТОО «Алматыэлектротранс».

Списанные автобусы и троллейбусы, согласно оценке, находятся в неисправном состоянии, и восстановление с технической и экономической точки зрения нецелесообразно.

Таким образом, арендованная площадка используется в качестве временного хранилища до продажи списанного автопарка.

Напомним, ТОО «Алматыэлектротранс» выставило на торги 573 единицы списанного транспорта. Лот был опубликован 14 мая 2025 года на электронной торговой площадке. Прием заявок продлится до 3 июня, а сами торги начнутся в 10:00 того же дня.

Ранее в акимате Алматы сообщили, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%.