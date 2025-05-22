Акимат Алматы снова выставил на торги списанные автобусы

Согласно описанию лота, опубликованного на сайте электронных торгов, на продажу выставлены 573 автобуса, признанные непригодными к эксплуатации и оцененные как лом. Транспорт находится на хранении в селе Кайназар Алматинской области на территории ТОО «Дархан». Балансодержателем техники является ТОО «Алматыэлектротранс».

Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Общая стоимость лота составляет 93 314 747 тенге, таким образом, цена одного автобуса составляет не выше 162 тысяч тенге.

Лот был опубликован 14 мая 2025 года. Прием заявок открыт до 8:00 утра 3 июня, а сами торги начнутся в 10:00 того же дня.

— Транспорт находится в неисправном состоянии, имеет наружные и внутренние повреждения. На автобусах отсутствует или разбито остекление, отсутствуют панели приборов, частично разукомплектованы. В салоне автобусов и троллейбусов разрушены или отсутствуют внутренняя обшивка, сиденья. Восстановление автобусов и троллейбусов с технической и экономической точки зрения нецелесообразно, — говорится в отчете об оценке.

Фото: e-auction.e-qazyna.kz

По условиям аукциона, победитель торгов обязан самостоятельно вывезти имущество в течение 60 календарных дней. При необходимости разукомплектация автобусов до состояния металлолома должна производиться за пределами территории хранения.

Отметим, что эти автобусы уже выставлялись на продажу ранее — 2 мая 2025 года, однако торги были признаны несостоявшимися.

— Не состоялся (на момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники), — говорится в комментарих к лоту.

Напомним, ранее в акимате Алматы сообщили, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%. Для экологизации общественного транспорта 29 апреля уже объявлены конкурсы на приобретение 600 газовых и 200 электробусов с поставкой до конца года.