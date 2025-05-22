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    21:15, 21 Май 2025 | GMT +5

    Акимат Алматы снова выставил на торги списанные автобусы

    В Алматы вновь выставили на продажу списанный общественный транспорт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акимат Алматы снова выставил на торги списанные автобусы
    Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    Согласно описанию лота, опубликованного на сайте электронных торгов, на продажу выставлены 573 автобуса, признанные непригодными к эксплуатации и оцененные как лом. Транспорт находится на хранении в селе Кайназар Алматинской области на территории ТОО «Дархан». Балансодержателем техники является ТОО «Алматыэлектротранс».

    Акимат Алматы снова выставил на торги списанные автобусы
    Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    Общая стоимость лота составляет 93 314 747 тенге, таким образом, цена одного автобуса составляет не выше 162 тысяч тенге.

    Лот был опубликован 14 мая 2025 года. Прием заявок открыт до 8:00 утра 3 июня, а сами торги начнутся в 10:00 того же дня.

    — Транспорт находится в неисправном состоянии, имеет наружные и внутренние повреждения. На автобусах отсутствует или разбито остекление, отсутствуют панели приборов, частично разукомплектованы. В салоне автобусов и троллейбусов разрушены или отсутствуют внутренняя обшивка, сиденья. Восстановление автобусов и троллейбусов с технической и экономической точки зрения нецелесообразно, — говорится в отчете об оценке.

    Акимат Алматы снова выставил на торги списанные автобусы
    Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    По условиям аукциона, победитель торгов обязан самостоятельно вывезти имущество в течение 60 календарных дней. При необходимости разукомплектация автобусов до состояния металлолома должна производиться за пределами территории хранения.

    Отметим, что эти автобусы уже выставлялись на продажу ранее — 2 мая 2025 года, однако торги были признаны несостоявшимися.

    — Не состоялся (на момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники), — говорится в комментарих к лоту.

    Напомним, ранее в акимате Алматы сообщили, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%. Для экологизации общественного транспорта 29 апреля уже объявлены конкурсы на приобретение 600 газовых и 200 электробусов с поставкой до конца года.

    Теги:
    Транспорт Автобус Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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