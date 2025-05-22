Акимат Алматы снова выставил на торги списанные автобусы
В Алматы вновь выставили на продажу списанный общественный транспорт, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно описанию лота, опубликованного на сайте электронных торгов, на продажу выставлены 573 автобуса, признанные непригодными к эксплуатации и оцененные как лом. Транспорт находится на хранении в селе Кайназар Алматинской области на территории ТОО «Дархан». Балансодержателем техники является ТОО «Алматыэлектротранс».
Общая стоимость лота составляет 93 314 747 тенге, таким образом, цена одного автобуса составляет не выше 162 тысяч тенге.
Лот был опубликован 14 мая 2025 года. Прием заявок открыт до 8:00 утра 3 июня, а сами торги начнутся в 10:00 того же дня.
— Транспорт находится в неисправном состоянии, имеет наружные и внутренние повреждения. На автобусах отсутствует или разбито остекление, отсутствуют панели приборов, частично разукомплектованы. В салоне автобусов и троллейбусов разрушены или отсутствуют внутренняя обшивка, сиденья. Восстановление автобусов и троллейбусов с технической и экономической точки зрения нецелесообразно, — говорится в отчете об оценке.
По условиям аукциона, победитель торгов обязан самостоятельно вывезти имущество в течение 60 календарных дней. При необходимости разукомплектация автобусов до состояния металлолома должна производиться за пределами территории хранения.
Отметим, что эти автобусы уже выставлялись на продажу ранее — 2 мая 2025 года, однако торги были признаны несостоявшимися.
— Не состоялся (на момент начала аукциона по объекту продажи отсутствуют зарегистрированные участники), — говорится в комментарих к лоту.
Напомним, ранее в акимате Алматы сообщили, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%. Для экологизации общественного транспорта 29 апреля уже объявлены конкурсы на приобретение 600 газовых и 200 электробусов с поставкой до конца года.