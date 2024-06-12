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    13:40, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Акимат Алматы подал в суд на хозяина гостиницы «Казахстан»

    гостиница «Казахстан»
    Фото: Kazinform

    В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что строительно-монтажные работы по реконструкции фонтана у гостиницы «Казахстан» проводились без разрешительных документов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ⁠- Работы на объекте приостановлены, в отношении собственника ТОО «Crown Star» в результате внеплановой проверки приняты меры по статье 316 части 1, 321 КоАП РК с выдачей предписания на устранение нарушений. На сегодня управлением инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания, — уточнили в ведомстве.

    Как уточнили в управлении культуры Алматы, указанный фонтан рядом с гостиницей не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.

    — Здание гостиницы «Казахстан» в соответствии с постановлением акимата города от 17 марта 2021 года внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. В связи с этим, для проведения каких-либо строительных или реконструкционных работ на территории объекта, собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы. Однако, этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался, — добавили в управлении.

    В апреле этого года сотрудники управления культуры проверили объект, на который поступили жалобы, и потребовали от собственника гостиницы прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения. Кроме того, 24 мая в прокуратуру Медеуского района направлен запрос об оказании содействия в привлечении к ответственности собственника гостиницы.

    Ранее алматинцы в соцсетях возмутились строительством бассейна рядом с фонтаном гостиницы «Казахстан». 

    Теги:
    Реконструкция Акимат Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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