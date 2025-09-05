Акимат Алматы изымает сотни земельных участков для новых дорог и BRT

Документы предусматривают реализацию масштабных инфраструктурных проектов, направленных на развитие общественного транспорта и дорожной сети города. Под снос попадут частные дома и коммерческие объекты.

Одним из ключевых проектов станет строительство линии скоростного общественного транспорта (BRT). Для этого планируется изъять 14 земельных участков в Алмалинском, Жетысуском, Ауэзовском, Алатауском и Наурызбайском районах.

Планируется реконструкция проспекта Райымбека на участке от улицы Жетысуской до границы города. Здесь будут расширены проезжие части для строительства BRT, обустроены пешеходные зоны, мосты и велосипедные дорожки. Завершение процесса отчуждения намечено на 31 декабря 2027 года.

Следующее постановление касается отчуждения 150 земельных участков в Жетысуском и Медеуском районах. Здесь планируется продолжение пробивки проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД). Полный процесс отчуждения должен завершиться 31 декабря 2028 года.

Также предусматривается отчуждение 28 земельных участков в Алмалинском и Жетысуском районах. Они необходимы для пробивки улицы Муканова на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбека. Срок завершения отчуждения установлен до конца 2027 года.

Кроме того, в Турксибском и Медеуском районах изымут 74 земельных участка для строительства дорог в полицентре «Восточные ворота». Процесс отчуждения завершится также до конца 2027 года.

Выкупом земель занимается управление предприятие «Қала Жер орталығы». Всем собственникам по закону будет выплачена денежная компенсация, размер которой определят исходя из рыночной стоимости недвижимости. После завершения процедур участки передадут на баланс профильных управлений – управления городской мобильности и управления городского планирования и урбанистики.

